Doğubayazıt'ta çatışma: 1 asker hayatını kaybetti

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde çıkan çatışmada 1 uzman çavuş hayatını kaybetti.

Doğubayazıt ilçesindeki Ağrı Dağı eteklerindeki Güngören köyü kırsalında, çıkan çatışmada 1 uzman çavuş ağır yaralandı. Yaralı uzman çavuş bölgeye gelen ambulansla Doğubayazıt Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Uzman çavuş, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Konu ile ilgili valilikten yapılan açıklamada, "Ağrı Dağı eteklerindeki Güngören köyü kırsalında teröristlerce çıkan çatışmada 1 uzman çavuş şehit olmuştur. Devam eden çatışmada bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Bölgeye takviye giden ekiplere engel olmak maksadıyla yola döşenen el yapımı patlayıcıya sivil bir minibüsün basması neticesinde 2 çocuk yaralanmıştır" denildi. (HABER MERKEZİ)



Son Düzenlenme Tarihi: 12 Mart 2018 20:31

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