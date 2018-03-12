Bilecik ve Çiğli’de 8 Mart etkinliği

8 Mart Dün Emekçi Kadınları Günü kapsamında Bilecik ve İzmir Çiğli’de etkinlikler yapıldı.

DİSK’e bağlı Cam Keramik-İş Sendikası, 8 Mart Dün Emekçi Kadınları Günü kapsamında Bilecik İl Temsilciliğinde bir etkinlik düzenledi.

CHP Bilecik Kadın Kollarının da katıldığı etkinlikte konuşan Ayşe Kuş, 8 Mart’ın sadece kadınlar günü olarak adlandırılmasının ötesinde, mutlaka emekçi kadınlar günü adıyla anılması gerektiğini vurguladı. Çalışan kadınların işyerlerinde yaşadıkları sorunlara değinen Ayşe Kuş, “Güvencesiz çalışma koşullarına, kadının geri planda tutulup en kolay vazgeçilen kesim olmasına karşı mücadele edeceğiz” dedi.

Kadına yönelik şiddet ve taciz olaylarındaki artışa da vurgu yapan Kuş, “Korkuyla tehditle yaşamak istemiyoruz. Huzur ve güven dolu yaşamlar diliyoruz. Bunun da yalnızca kadınların birliğinden gelen güçle gerçekleşeceğini biliyoruz” dedi. (Bilecik/EVRENSEL)

ÇİĞLİLİ KADINLARDAN 8 MART ETKİNLİĞİ

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında Çiğli Harmandalı Uğur Mumcu Mahallesi’nde de bir söyleşi düzenlendi.

Mahalleli kadınların düzenlediği söyleşide 8 Mart’ın tarihçesinin, anlam ve öneminin anlatıldı. Söyleşide, kadınlar, bugün, içinde yaşadıkları sorunları dile getirdi. Özellikle çocuk, hasta ve yaşlı bakımı gibi sorunların konuşulduğu söyleşide, sorunların çözümü için birliktelik vurgusu öne çıktı. (İzmir/EVRENSEL)



Son Düzenlenme Tarihi: 12 Mart 2018 20:16

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