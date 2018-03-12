'Saray’ın 13 günlük harcaması şekerin zararını karşılıyor'

CHP'li Erdoğdu, 'şeker fabrikaları zarar ediyor' açıklamasına karşı 'Sarayın 13 günlük harcaması ile şeker fabrikalarının tüm zararı karşılıyor' dedi.

Hükümetin “Zarar ediyor, devletin sırtında yük” diyerek özelleştirmek istediği şeker fabrikalarının tüm zararı, Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nın 13 günlük harcamasına eşit. 2016 yılında Türkşeker 76 milyon lira zarar ediyor gözükürken, aynı dönemde saray 650 milyon TL ve 1 milyar 650 milyon TL örtülü ödenek harcaması yaptı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın MKYK toplantısında yaptığı, “Şeker fabrikaları devletin sırtında yük ve zarar ediyor. O nedenle özelleştireceğiz” sözlerine yanıt verdi. Şeker fabrikalarının 2.5 milyon insana iş ve aş sağladığına dikkat çeken Erdoğdu, şunları söyledi: “Devletin resmi rakamlarına göre, şeker fabrikalarının 2016 zararı 76 milyon. Aynı yıl saray 650 milyon TL ve 1 milyar 650 milyon TL örtülü ödenek harcaması yaptı. Yani devletin resmi kesin hesaplarıyla kıyaslarsak, sarayın 13 günlük harcaması ile şeker fabrikalarının tüm zararı karşılanıyor. Söz konusu dönemde saray günde 1 milyon 600 bin TL harcamış. Bu sarayın dakikada 4 bin 281 TL harcadığını gösteriyor. Rakamlar milletin sırtına kimin yük olduğunu gösteriyor. 2.5 milyonun ekmek kapısı şeker fabrikaları değil, israf batağındaki saray bu milletin sırtına yük.”

'FABRİKALAR İYİ YÖNETİLMİYOR'

Sayıştay raporlarına göre şeker fabrikaları iyi yönetilmediği için 2016’da 22 milyon TL faiz ödediğini aktaran Erdoğdu, “Fabrikaların iyi yönetilmemesi ne işçilerin ne de pancar eken çiftçinin suçu. Oraya getirdiğiniz adamlar bu fabrikaları rantabl hale getirememiş. O adamların hatasını 2.5 milyon aileye ödetemezsiniz” diye konuştu.

Pancardan üretilen şekerin dünyada hükümetler tarafından desteklendiğini anlatan Erdoğdu, 2016 yılında AB ülkelerinin şeker pancarı ve beyaz şeker bakımından Türkiye’nin 14 katına ulaşan oranlarda destek verdiğini bildirdi.

Özelleştirmenin sonucunda sağlığa zararlı olan nişasta bazlı şekerin (NBŞ) iç tüketimde pancar şekerinin yerini alacağına dikkat çeken Erdoğdu, AB ülkelerinde NBŞ üretiminin çok sınırlı olmasına karşın Türkiye’de AB ülkelerinin 8 katı üzerinde olduğunu söyledi. Erdoğdu şöyle konuştu: “Ülkemizde, şeker, dünya ortalama büyüme hızının ancak yarısı düzeyinde büyürken, NBŞ üretimi dünya ortalamasının 4 katı, yüksek yoğunluklu tatlandırıcılar ise 10 katının üzerinde büyümekte. Bu da şeker fabrikalarının Cargill ve benzeri fabrikaların isteği üzerine kapatılmak istendiği iddialarını doğruluyor” diye konuştu.

ZMO İSTANBUL ŞUBESİ: ZARAR OYUNU

ZİRAAT Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Ahmet Atalık, gazetemizde dün çıkan yazısında hükümetin “Fabrikalar zarar ediyor” iddiasının gerçek dışı olduğunu bildirdi. Türkşeker’in 2016 yılında 25 şeker fabrikasından 28.2 milyon TL, şeker enstitüsünün de 2.7 milyon TL olmak üzere toplamda 31.9 milyon TL zarar ettiğinin belirtildiğini aktaran Atalık, “Oysa 4 fabrika, yanlış tarım politikaları nedeniyle işleyecek pancar bulamadığı için üretim yapamıyor. Bu fabrikalar dışarıda bırakıldığında diğer fabrikalar kâr ediyor. Şeker enstitüsüne zarar yazılması da kabul edilemez. Tarım Bakanlığı kendi personeline maaş ödedi diye zarar mı yazılıyor?” Türkşeker’e ait fabrikaların ve şeker enstitüsünün toplamda 31.9 milyon lira zarar ettiği gösterildiği halde, Türkşeker AŞ’nin toplam zararının 76 milyon lira olarak gözüktüğünü aktaran Atalık, “Bunun nedeni kağıt üzerinde oynanan oyun. Zira 76 milyon liralık zarar içinde en büyük pay, 31 milyon lira ile Türkşeker AŞ mülklerinin Özelleştirme Yüksek Kuruluna devredilmesinden oluşuyor. Bir devletin kurumundan, devletin bir başka kurumuna geçiş zarar mı yazılır? Yani Türkşeker zarar ediyor diye göstermek için kağıt üzerinde bunlar yapılıyor” dedi. (İstanbul/EVRENSEL)

NE VAR NE YOK SATILDI

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in soru önergesine yanıt veren Maliye Bakanı Naci Ağbal, son 15 yıl içinde özelleştirilen kamu kuruluşlarını açıkladı. Ağbal, “2003-2018 döneminde Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile özelleştirme programındaki kuruluşlar tarafından gerçekleştirilen uygulamalar kapsamında, 101 kuruluşta bulunan kamu payları ile 10 liman, 90 elektrik santrali, 40 işletme, 11 otel/sosyal tesis, 3 bin 703 taşınmaz, 37 maden sahası, 3 gemi, 6 bin 808 kalem makine-teçhizat, 155 adet isim hakkı/marka ve araç muayene hizmetleri, toplam 59.9 milyar ABD doları bedelle özelleştirilmiştir. Ayrıca, 2 kuruluştaki kamu payları ile 1 işletme, 1230 taşınmaz, 95 gemi ve 102 kalem makine-teçhizat, 4046 sayılı Kanun’un 2/i maddesi çerçevesinde toplam 1 milyar ABD doları bedelle muhtelif kamu kurum ve kuruluşlarına devredilmiştir” açıklamasında bulundu. Söz konusu dönemde toplam satış/devir uygulamalarının tutarının 60.9 milyar ABD doları olduğunu belirten Ağbal, bir bölümü vadeli satış biçiminde gerçekleştirilen bu uygulamalara ilişkin olarak, vade farkları dahil 58.4 milyar ABD doları tahsilat yapıldığını bildirdi. (ANKARA)

NBŞ PAZARI ABD TEKELLERİNE BIRAKILDI

ANADOLU Nişasta ve Glikoz Sanayicileri de şeker fabrikalarının özelleştirilmesi girişimlerinin ardından gündeme gelen nişasta bazlı şeker (NBŞ) üretimi ve kotasıyla ilgili tartışmalara katıldı. Anadolu Nişasta ve Glikoz Sanayicileri (ANGSAD) adına Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Mesut Çakmak tarafından yapılan açıklamada “Sektördeki NBŞ üretim ve ticaret kotası neredeyse tamamen ABD merkezli şirketlerin tekeline bırakılmış durumdadır. Bu şirketler dünyanın hiçbir yerinde olmadığı kadar kârlı bir ticarete devam etmektedirler” dendi. (İSTANBUL)

Son Düzenlenme Tarihi: 12 Mart 2018 19:59

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