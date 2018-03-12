Halkın yüzde 86.4’ü tasarruf yapamıyor

Türkiye’de bireylerin yüzde 86.4’ünün son bir yıl içerisinde tasarruf yapamadığı belirlendi.

Interpress’in Gümrük ve Ticaret Bakanlığı verilerinden derlediği bilgilere göre, ülkemizde tasarruf yapanların ortalama tasarruf tutarının ise aylık gelirinin yaklaşık 5’te 1’i olduğu anlaşıldı.

Vatandaşların Türk lirası ve döviz tasarruflarından yüzde 20’sini evde nakit olarak sakladığı, altının evde saklanma oranının ise yüzde 77.2’ olduğu tespit edildi.

ALTINLA TASARRUF ÖZDE!

Türkiye’de tasarruf yapanların yüzde 37’sinin aylık gelirlerinin yüzde 10’undan azını, yüzde 36’sının ise yüzde 21’inden fazlasını tasarrufa ayırdığı görüldü. Türk lirası ve döviz tasarruflarının yüzde 20’si evde nakit olarak saklanırken, tasarruf yaptığını belirtenlerin yüzde 36.2’sinin birikimlerini banka mevduatı olarak yüzde 35.3’ünün ise tasarruflarını altınla değerlendirdiği tespit edildi.

EN FAZLA PARA GIDAYA

Türkiye’de bir hanede aylık ortalama, 65.4 lira su, 108.5 lira elektrik, 443.3 lira gıda, 210.1 lira giyim, 236.6 lira eğlence ve sosyalleşme harcaması yapıldığı tespit edildi. (İstanbul/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 12 Mart 2018 18:01

www.evrensel.net