Hindistan’da on binlerce köylü talepleri için 6 gün yürüdü

Hindistan’da Nashik kentinden 6 gün önce yola çıkan on binlerce üretici köylü Mumbai’ye ulaştı. 167 kilometre yürüyen Köylüler kredi borçlarının ertelenmesi ve ürünleri için daha yüksek fiyatlar istiyor. Topraksız köylüler, devletten kendilerine toprak vermesini de talep ediyor.

BBC’nin haberine göre hükümet geçtiğimiz yıl verdiği sözleri tutmadı. Maharaştra eyaleti hükümeti ise müzakerelere açık oldukları açıklaması yaptı.

TALEPLERİ KARŞILANANA KADAR DÖNMEYECEKLER

Hindistan Komünist Partisi (Marxist) partisinin yönetimindeki ulusal köylü örgütünün (AİKS) çağrısıyla bağlı olan ve 6 gün boyunca çoluk çocuk, kadın erkek, yaşlı genç hep birlikte yürüyen köylüler bugün sabah saatlerinde Mumbai’de ulaşarak dev bir protesto gösterisi gerçekleştirdiler. Köylülerin talepleri karşılanana kadar Mumbai’de kamp kuracakları belirtildi.

Köylüler kredi borçlarının silinmesinin yanı sıra ürünlerini, hasat masrafının bir buçuk katı oranında satın alınmasını istiyorlar. Hükümet, Hindistan’daki çiftçilik fiyatlarını belirliyor ve çiftçilere üretimi teşvik etmek ve gelir desteği sağlamak için ürün tedarik ediyor.

KIRSAL NÜFUS GİDEREK YOKSULLAŞIYOR

BBC’ye konuşan köylü liderlerinden Vijay Javandhia ise, köylülerin gelirlerinin giderek düştüğünü belirterek, kırsal nüfusun giderek yoksullaştığına dikkat çekti.

Hindistan nüfusunun yarısı tarımda çalışıyor ancak çiftçliğin yurtiçi hasılaya katkısının yüzde 15 olduğu belirtiliyor. Büyük çiftliklerin çok sayıda tarım işçisi çalıştırdığını ancak düşük üretim yaptığı belirtiliyor. (DIŞ HABERLER)

Son Düzenlenme Tarihi: 12 Mart 2018 18:31

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