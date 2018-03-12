Afrin operasyonunda 52. gün

TSK'nin Afrin'e yönelik askeri operasyonu 52. gününde de devam etti. DHA'nın haberine göre siviller Afrin'den göç etmeye başladı

Suriye’de silahlı çatışmaların başladığı 2011’den bu yana yüz binlerce sivil hayatını kaybederken Afrin operasyonunun kent merkezine doğru ilerlemesi kentteki siviller konusunda endişeleri arttırdı. TSK-ÖSO birliklerinin Afrin merkezine birkaç kilometre uzaklıkta olduğu açıklanırken, Doğan Haber Ajansı bir araç konvoyunun fotoğraflarını servis ederek sivillerin göçe başladığını ileri sürdü.

Habere göre, Afrin’deki siviller, evlerinden ayrılmaya başladı. Afrin’de yaşayan sivillerin, yanlarına aldıkları bazı eşyalarla, Afrin’in güneyindeki ve rejim kontrolünde olan Nubul ve Zehra bölgelerine gittikleri belirtildi. Uzun araç konvoyu oluşan bölgeden ayrılan sivillerin bazılarının rejim kontrolündeki bölgelere yerleştikleri, bazılarının ise iç kesimlerdeki Menbic tarafına devam ettikleri iddia edildi.

Öte yandan DHA’ya göre, TSK-ÖSO birlikleri dün Afrin’in Kibar, Zındıkan, Kile ve Gümüşburç köylerini de ele geçirdi.

ANHA: AFRİN MERKEZİ BOMBALANDI

ANHA haber ajansı da dün Afrin kent merkezinin havadan en az iki kere bombalandığını duyurdu. Haberde, “Bugün sabah saatlerinde alçak uçuş gerçekleştiren savaş uçakları, şehrin çıkışındaki Şera yolunu bombaladı. Bombardımanın iki defa art arda gerçekleştirildiği aktarıldı” denildi.

TSK uçaklarının Cindıres’e bağlı Kokebe köyünü bombaladıkları, Bilbile ilçesinin Kotana, Derweş ve Qızılbaşa köylerinde de TSK-ÖSO güçleriyle YPG-YPJ güçleri arasında şiddetli çatışmalar yaşandığı belirtildi.

‘SORUMLULAR RUSYA, BM VE AB’DİR’

Afrin için kritik bir sürece girildiğini belirten Demokratik Toplum Hareketi (TEV-DEM) Eş Başkanı Asya Abdullah ise yüz binlerce Afrinli sivil için uyarı yaptı. Abdullah, bu durumdan Rusya, Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletlerin de sorumlu olduğunu dile getirerek, süreç daha fazla ilerlemeden “Herkesin üzerine düşen siyasi ve insani sorumluluğu yerine getirmesi gerektiğini” vurguladı.

‘SURİYE CUMUHRİYET MUHAFIZLARI AFRİN SINIRINDA'

TSK ve ÖSO birlikleri Afrin kent merkezine yaklaşırken Suriye ordusuna bağlı “Elit güçlerin” de Afrin sınırına gittiği ileri sürüldü.

Al Masdar’ın haberine göre Suriye Ordusu Cumhuriyet Muhafızları Afrin yakınlarında konuşlanmaya başladı.

Cihatçılara yakın Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevine dayandırılan ancak henüz doğrulantılmayan habere göre, Cumhuriyet Muhafızları, Suriye ordusuna bağlı milis güçlerin bulunduğu Zahra ve Nubl bölgelerine gitti.

Haberde, bu bölge ile TSK-ÖSO birlikleri arasındaki “yalnızca kilometreler” olduğu belirtildi.

Gözlemevi’nin iddialarının henüz doğrulanmadığı belirtilen haberde, Cumhuriyet Muhafızlarının Suriye Ordusu’nun Halep merkezli 30. bölüğünden olabileceği belirtildi. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 12 Mart 2018 17:39

www.evrensel.net