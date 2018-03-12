‘Zeytin Yasası kaldırılsın’ diyen patronlara tepki

Mermer patronları 'Zeytin yasası Hindistan’ın kutsal ineği gibi getirilip yolumuza oturtulmuştur' demişti. EGEÇEP tepki gösterdi.

Ege Çevre ve Kültür Platformu Bursa Maden Mermer Üreticileri ve Sanayici İşadamları Derneği (MADSİAD) Başkanı Erol Efendioğlu’nun zeytin ağaçları ile ilgili açıklamalarına tepki gösterdi. EGEÇEP; “ Zeytin yasası Hindistan’ın kutsal ineği gibi getirilip yolumuza oturtulmuştur” diye zeytin yasasını hedefe koyan mermer patronlarının zeytin kıyımı çağrısının insanlık suçu girişimi olduğunu ifade etti.

Bursa Maden Mermer Üreticileri ve Sanayici İşadamları Derneği (MADSİAD) Başkanı Erol Efendioğlu’nun geçtiğimiz günlerde yerel bir gazeteye verdiği, “Bizim itirazımız zeytinin Hindistan’daki inek gibi kutsal duruma getirilip, ‘3 bin metre mesafeye kadar yanaşamazsın’ maddesinedir. Zeytin yasası Hindistan’ın kutsal ineği gibi getirilip yolumuza oturtulmuştur” sözlerine yazılı bir basın açıklaması yapan EGEÇEP, “Mermercilerin temsilcisi doğamızı, dağlarımızı, tepelerimizi daha çok talan etmek, tahrip etmek için önündeki en önemli yasal engel durumunda olan Zeytin Yasasının kaldırılmasını talep ediyor. Bu yasa kalkarsa 3 km yakınına giremedikleri zeytinlikleri de ortadan kaldırıp, doğanın altını üstüne getirecekler” dedi.

Mermer sektörü patronunun zeytinin kutsal sayılmasına yaptığı itirazı “cehalet” olarak niteleyen EGEÇEP açıklamasında; “Zeytin bütün kutsal metinlerde, dinlerde, edebi eserlerde kutsaldır! O “ölmez ağaç”tır. Binlerce yıldır Anadolu insanının en kadim dostu, geçim kaynağı, can damarıdır” dedi.

AKP Hükümetinin Zeytin Yasasını 15 yıldır sermaye kesimleri lehine ortadan kaldırma girişimlerine de dikkat çeken EGEÇEP, bu girişimlere karşı ülkenin dört bir yanında yükselen tepkilerin AKP’nin bu niyetini bugüne kadar bertaraf ettiğini kaydetti. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 12 Mart 2018 17:37

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