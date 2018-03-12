Borçka'da vicdani retçi Şendoğan Yazıcı gözaltına alındı

Vicdani retçi Şendoğan Yazıcı'nın Artvin Borçka'daki evi aranarak jandarma tarafından gözaltına alındı.

Artvin Borçka’daki vicdani retçi Şendoğan Yazıcı’nın evi bugün öğle saatlerinde jandarma tarafından arandı.

Artvinden.com’un aktardığına göre Yazıcı, evinde suç teşkil eden bir şey bulunmamasına rağmen gözaltına alındı.

Borçka Jandarma Karakolu’na götürülen Yazıcı, yarın savcı karşısına çıkacak. (HABER MERKEZİ)

Vali hakkında suç duyurusunda bulunan Yazıcı gözaltında

Son Düzenlenme Tarihi: 12 Mart 2018 17:30

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