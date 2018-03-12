"Ben ölünce de ‘makyajlıydı’, ‘şortu vardı’ mı diyecekler?"

N.Y.A'ya cinsel saldırıda bulundu, ifadesi alınıp serbest bırakıldı, genç kadına yönelik tehditlerini sürdürüyor.

İzmir’de N.Y.A., kendisini cinsel saldırıya maruz bırakan B.A.’nın ifadesinin alınıp serbest bırakılması nedeniyle hayatının tehlikede olduğunu söyledi. Öldürülmekten korktuğunu dile getiren N.Y.A., B.A.’nın kendisini darp ettiğini de dile getirdi.

N.Y.A., 1 Ekim 2017 tarihinde Kocaeli’de yaşayan B.A. (19) isimli erkek tarafından cinsel saldırıya uğradı. N.Y.A., sürekli sözlü tacizine maruz kaldığı B.A. tarafından, “Seni öldüreceğim. Herkesle vedalaş” şeklinde tehdit mesajları almaya başladı. B.A., N.Y.A.’nın, telefon numarasını çevresindeki başka erkeklere de verdi. B.A.’nın telefon numarasını verdiği erkekler de N.Y.A.’yı arayarak, taciz etmeye başladı.

N.Y.A., 23 Kasım 2017 tarihinde, İzmir’in Buca ilçesine bağlı Üçkuyular Polis Karakolu’na giderek Çocuk Şube Amirliği’nde şikayette bulundu. Karakoldaki polisler de, N.Y.A.’nın ifadesini alarak, şikayetinin savcılığa iletileceğini ve gerekenin yapılacağını iletti. Ancak, aradan geçen zamana rağmen B.A. ve diğer kişiler hakkında herhangi bir işlem yapılmadı.

Hayatının tehlikede olduğunu ve hala tehditler almaya devam ettiğini belirten N.Y.A., kendisine cinsel tacizde bulunan erkeklerin yargılanması için destek bekliyor.

DARBETTİ, NUMARASINI BAŞKA ERKEKLERE VERDİ

N.Y.A., darbedilmesiyle beraber B.A.’nın kendisine, “Senden öyle bahsederim ki; senin adını öyle bir çıkarırım ki; ailen seni okuldan alır, eve kilitler. Elimde senin kasetlerin var. Hatta bazı kısımlarında çok güzel çıkmışsın. Ben bunu yurtta tavan arasındaki boşlukta saklıyorum” diye tehdit ettiğini söyledi. N.Y.A., ayrıca numarasının verildiği erkeklerin de sürekli arayarak cinsel tacizde bulunduklarını belirtti.

Şikayetinin ciddiye alınmadığını ve soruşturmaya ciddi yaklaşılmadığını belirten N.Y.A., kendisine yaşatılanlara şu sözlerle tepki gösterdi: “Çok tedirginim. Bir yerde oturuyorum, devamlı etrafıma bakıyorum. Otobüsteyken inenlere ve binenlere bakıyorum. Yaklaşık 5 aydır sağa sola bakarak yürüyorum. İstanbul’da katledilen Helin gibi bir olayın yaşanmasından korkuyorum. Ben ölünce de ‘Rızası vardı, makyajı vardı, şortu vardı’ diye mi konuşacaklar.” (İzmir/MA)

Son Düzenlenme Tarihi: 12 Mart 2018 17:32

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