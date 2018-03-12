İHD: 12 Mart darbesiyle yüzleşme sağlanmalı, hesap sorulmalı

İHD ve ADAM-DER tarafından 12 Mart darbesiyle ilgili yapılan açıklamada 12 Mart darbesinin sorumlularından hesap sorma çağrısı yapıldı.

İHD tarafından 12 Mart darbesiyle ilgili yapılan yazılı açıklamada gerçek bir yüzleşme ve hesaplaşma yaşanmadan darbe ve darbecilik mantığının devam edeceği belirtilerek “12 Mart ve devamındaki darbelerin sorumlularından hesap sormaya çağırıyoruz” denildi.

İHD tarafından yapılan açıklama şöyle:

“12 Mart 1971 günü, Türk Silahlı Kuvvetleri adına hareket eden Genelkurmay Başkanı Memduh Tağmaç, Kara Kuvvetleri komutanı Faruk Gürler, Deniz Kuvvetleri komutanı Celal Eyiceoğlu ve Hava Kuvvetleri komutanı Muhsin Batur'un imzasıyla Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay'a bir muhtıra verildi. Muhtıraya uygun olarak ve aksi halde askerin yönetime resmen el koyacağı tehdidi ile Süleyman Demirel başkanlığındaki hükûmet istifa ettirildi ve darbe anlayışına denk düşen yeni bir hükümet oluşturuldu.

Sivil siyaset içinde görünen darbeci zihniyete sahip siyasetçilerin de desteğiyle siyasete asker damgası vuruldu. Demokrasi ve halkın talepleri göz ardı edilerek siyaset sivilleşme yolundan çıkartıldı.

Sıkıyönetim ilanı ile Nisan 1971 den itibaren darbe kendisini daha fazla hissettirmeye başladı.

Demokrasi, sivil siyaset, insan hakları, hukuk alaşağı edildi. Adil yargılanmadıkları ve suçsuz yere idam edildikleri bu gün hükümet tarafından dahi kabul edilen Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan 6 Mayıs 1972 de idam edildi. 30 Mart 1972’de Mahir Çayan ve arkadaşlarının, 18 Mayıs 1973’te İbrahim Kaypakkaya’nın öldürülmesi, aydın ve yazarların tutuklanmaları ve işkence görmeleri, demokratik kurumların kapatılması da yine 1971 darbesinin icraatlarından bazıları…

Darbe ve darbecilik mantığının siyasette ve yönetenlerde gördüğü kabul ve toplumun yeterli tepkiyi verememesi, ardından 12 Eylül’ü, 28 Şubat’ı, 15 ve 20 Temmuz’u getirdi. Yönetenler sıkıştıkları her noktada darbelere sığınarak kendilerini koruma altına aldılar. Demokrasiyi, insan haklarını, hukuku hiçe saydılar.

Bizler biliyoruz ki, gerçek bir yüzleşme ve hesaplaşma yaşanmadan darbe ve darbecilik mantığının yaşamımızdan çıkması mümkün değil. 12 Mart darbesinin üzerinden tam 47 yıl geçti. Halen hiçbir sorumlu hesap vermedi. Bu nedenle, bir yıl dönümünde daha; sivilleşme, özgürlük, demokrasi ve adalet isteyen herkesi 12 Mart ve devamındaki darbelerin sorumlularından hesap sormaya çağırıyoruz.”

DARBE MAĞDURLARI SURİYE’DE SAVAŞA KARŞI

onuya ilişkin bir açıklama da Askeri Darbelerin Asker Muhalifleri Derneği ADAM-DER üyelerinden geldi. ADAM Der tarafından yayımlanan bildiride şu ifadelere yer verildi: “12 Mart ve 12 Eylül darbeleri mağduru askerler, Türkiye’nin Suriye’deki savaşa katılmasına karşıdır. Türkiye, bölge ülkelerinde iç savaşları körüklemek yerine bölgesel ve küresel barışa sahip çıkmalıdır. Amerikan emperyalizminin bölgeye ilişkin projelerine ortaklık gereği Afganistan, Irak, Libya gibi Müslüman ülkelerde iç savaşı körüklemek, nihayet Amerikan ve Rus emperyalistlerinin izniyle bir bölgeyi cihatçı örgüte teslim etmek üzere Suriye’ye asker göndermek, Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde emperyalizme karşı Kurtuluş Savaşı ile kurulmuş Türkiye Cumhuriyeti’ne yakışmamaktadır.” (HABER MERKEZİ)





Son Düzenlenme Tarihi: 12 Mart 2018 16:24

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