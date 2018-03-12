CHP'li Çakırözer yerel basın için Meclis araştırması istedi 

CHP'li Utku Çakırözer yerel basının yaşadığı sorunları Meclis gündemine taşıyarak, sorunların araştırılması ve çözümü için Meclis araştırması istedi.

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer yerel basının yaşadığı sorunları Meclis gündemine taşıyarak, sorunların araştırılması ve çözümü için Meclis araştırması istedi.

Önergesinde hem yazılı hem de görsel basının yaşadığı sorunlara dikkat çeken Çakırözer, TBMM Genel Kurulunda onaylanan yasa tasarısı ile icra iflas ve konkordato ilanlarının ‘yerel ve yaygın gazetelerde yayımlanan resmi ilanlar’ kapsamından çıkarılmasına tepki gösterdi.

Yerel gazete ve televizyonların pek çok sorunla karşı karşıya olduğunun aldını çizen Çakırözer, AKP hükümetinin Meclis’e getirdiği torba yasalarla yurttaşın sorunlarına çare bulmak yerine, daha çok mağduriyet getirecek maddeleri kanunlaştırdığını dile getirdi. Çakırözer, “Geçtiğimiz hafta yasallaşan bu kanun tasarısı ile yaygın ve yerel basınımızın bütün hayat damarları kesilmiştir. Zaten zor koşullar altında ilan tarifeleriyle ayakta duran Anadolu basınını bitirme noktasına getirmiştir. Bu hatadan bir an önce dönülmesi lazımdır” değerlendirmelerinde bulundu.

600’E YAKIN GAZETE KAPANDI

Meclis Genel Kurulu’nda yasalaşan tasarı ile zor koşullar altında yayın hayatlarını sürdürmeye çalışan Anadolu basınını daha da büyük sıkıntılara sokacağını belirten Çakırözer, “Bizlerin temsil ettiği şehirlerde yerel basınımız zaten pek çok sorunla karşı karşıya. Maddi olarak zor koşullar altında yayın hayatını sürdürmeye çalışıyor. Bakın resmi ilan fiyatlarına zam yapılmadığı için 600’e yakın gazete kapanmak zorunda kaldı. Binlerce gazeteci işsiz kaldı. Hal böyleyken özel reklam gelirleri neredeyse yok denecek kadar az olan yerel gazetelerin tek geçim kaynağı resmi ilan kriterlerinin yeniden belirlenecek olması yerel gazeteler için kapanma gerekçesi olacaktır. Sadece gazeteciler işsiz kalmayacak, gazetelerin matbaalarında çalışan yurttaşlarımız, tasarımcılar işsiz kalacaktır” dedi.

TÜRKSAT FORMAT ÖNERİSİ TV KANALLARININ SONU DEMEKTİR

Çakırözer yerel televizyon kanallarının yaşadığı sorunlara da dikkat çekerek, hükümetin TÜRKSAT aracılığıyla yerel televizyon kanallarına sunduğu MPEG-4 formatında yayın önerisinin pek çok televizyon kanalının sonu olduğunu dile getirdi. Çakırözer şunları söyledi: “Hem Eskişehirimizden hem de Türkiye’nin diğer illerinden bu konuda bizlere talepler gelmektedir. MPEG 4 yayınlarının izlenmesi için izleyenlerin HD receiverlerının ve televizyonların da olması şarttır. Ayrıca bu yayının yapılabilmesi için de yerel televizyon kanallarımızın yeterli teknik donanımları yoktur. Zira yerel yayıncıların birçoğu analog ve SD yayın yapmakta olup bu yayın formatına geçmeleri büyük bir mali yük getirecektir. Yayının Türkiye’de izlenmesi için en az 5 yıl gerekmektedir. Yeni frekansın tanınması için de tanıtım maliyeti ve zaman kaybı meydana gelecektir. Bu geçiş sürecinde yerel yayıncılarımız MPEG 4 Formatı fiyatı ile MPEG 2 yayınlarına devam edebilmelidir.”

YEREL YAYINCILIK DESTEKLENMELİ

2017 yılında pek çok televizyon kanalının kapandığına vurgu yapan Çakırözer, yerel televizyon kanallarına destek sağlanması için şu önerilerde bulundu: “Tüm dünyada yerel yayıncılar korunmakta ve kollanmaktadır. Yerel televizyon kanallarımız basın ilan kurumu tarafından desteklenmelidir. Yerel yayıncılarada resmi ilan, reklam,tanıtımlar verilmeli ve kamu spotları için yayın bedelleri ödenmelidir. Bu düzenlemelerin ile yerel yayıncıların kamu yayıncılığı görevinin önü açılmalıdır.” (MEDYA SERVİSİ)



Son Düzenlenme Tarihi: 12 Mart 2018 15:25

www.evrensel.net