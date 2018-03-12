Yüksekova’da bir çocuğun öldüğü patlama Meclis gündeminde 

HDP'li Botan, Yüksekova'da 10 yaşındaki Berat Oktay’ın bulduğu cismin patlaması sonucunda hayatını kaybetmesini Meclis gündemine taşıdı.

HDP Van Milletvekili Lezgin Botan, 10 Mart’ta Hakkari Yüksekova’da patlayıcı maddenin patlaması sonucu hayatını kaybeden 10 yaşındaki Berat Oktay ile yaralanan İbrahim Akdağ’a ilişkin soru önergesi vererek, Meclise taşıdı.

Başbakan Binali Yıldırım’ın yanıtlamasını talebiye soru önergesi veren Lezgin Botan, Yüksekova ilçesinde13 Mart 2016 tarihinde ilan edilen ve 78 gün süren sokağa çıkma yasağı sırasında 95 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 bin 770 evin yıkıldığının da kayıtları geçildiğini belirtti. Çatışmaların sona ermesinden sonra da geride kalan mühimmatın temizlenmemesi ve kolluk güçlerinin şehir merkezindeki yoğunluğuna bağlı olarak sivil ölümlerin yaşandığın da belirten Botan , şunları söyledi: “8 Ekim 2016 tarihinde Yüksekova çarşı merkezinde halkın üzerine rastgele açılan ateş sonucu dört kişi yaşamını yitirmiş, iki kişi de yaralanmıştır. 30 Eylül 2017 tarihinde de Yüksekova’da moloz yığınları içinde buldukları patlayıcı maddenin patlaması sonucunda Umut Kozay (5) hayatını kaybetmiş ve ağabeyi Erhan Kozay (7) ise ağır yaralanmıştır. Son olarak 10 Mart 2018 tarihinde Yüksekova’nın Güngör mahallesinde Berat Oktay (10) arazide bulduğu cismin elinde patlaması sonucunda hayatını kaybetmiştir. Bunula birlikte aynı günde İbrahim Akdağ (30) da Güngör mahallesinde yakacak çalılarla uğraşırken patlayıcı maddenin infilak etmesi sonucu yaralanmıştır. Özellikle son iki yıldan beri askeri araçlar ve arazide bırakılmış patlayıcılar nedeniyle sürekli olarak sivil kayıplar yaşanmaktadır.”

‘ARAZİDEKİ PATLAYICALAR NEDEN TOPLANMIYOR’

Berat Oktay’ın yaşamına ve İbrahim Akdağ’ın yaralanmasına yol açan patlayıcının türünü Başbakana soran Botan, patlama ile ilgili soruşturma açılıp açılmadığını sordu.

Yüksekova’da arazide bırakılmış patlayıcı maddenin infilak etmesine bağlı yaşanan ölümlere ilişkin şu ana kadar kaç soruşturmanın açıldığını soran Botan, “Yüksekova’da çatışmaların üzerinden iki yıl geçmesine rağmen araziden patlayıcı maddelerin hâlâ toplanmamasının nedeni nedir?” diye sordu.

Yüksekova’da patlayıcı maddelerin toplanmasına yönelik şu ana kadar yapılan çalışmaları da soran Lezgin Botan, “Çalışmalar hangi birim tarafından, nasıl yürütülmektedir? Yüksekova’da son 10 yılda çatışmalardan arta kalan patlayıcılara, askeri araçlardan açılan ateşe ve zırhlı araçların çarpmasına bağlı kaç ölüm yaşanmıştır? Yaşamını yitirenlerin ve yaralananların adları nelerdir? Yüksekova’da sivil ölümlerin önüne geçmek amacıyla alınması planlanan tedbirler nelerdir?” sorularına da yanıt istedi. (DİYARBAKIR)



Son Düzenlenme Tarihi: 12 Mart 2018 15:21

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