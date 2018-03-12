Dink davası: Gerçek görülecek mi, adalet yerini bulacak mı?

Hrant Dink davasında dönemin İstanbul Jandarma görevlileri dinleniyor.

Cansu PİŞKİN

İstanbul

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in öldürülmesine ilişkin kamu görevlilerinin yargılandığı davanın 68. duruşmasında dönemin İstanbul İl Jandarma görevlilerinin savunmasına geçildi.

Hrant Dink’in öldürülmesinde sorumluluğu bulunan Emniyet, İstihbarat ve jandarma görevlilerinin yargılandığı davanın 68’inci duruşması Çağlayan’daki İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmada bir kısım tutuklu ve tutuksuz sanık ile avukatlar hazır bulundu. Dönemin İstanbul İl Jandarma görevlilerinin savunmasına geçilen dünkü duruşmada, darbe gecesi Ankara’da darbecilerle birlikte hareket eden Yüzbaşı Muharrem Demirkale ile tutuklu astsubay Yavuz Karakaya da hazır bulundu.

Darbe soruşturması kapsamında 16 Temmuz’da Ankara’da tutuklanan Demirkale ile Karakaya daha sonra İstanbul'a getirilmiş ve Dink soruşturmasından da tutuklanmıştı. Demirkale, Dink cinayetinde rol alan jandarmaları koordine etmekle, Karakaya ise cinayet günü olay yerinde tetikçi Ogün Samast’ın görüntülerini çekmekle suçlanıyor.

‘HAKKIMDAKİ İDDİALAR SOMUT DELİLLERE DAYANMIYOR’

Dönemin İstanbul İl Jandarma görevlilerinden Muharrem Demirkale, savunmasını hazırlayamadığını söyleyerek mahkemeden zaman istedi. Bunun üzerine dönemin İstanbul İl Jandarma görevlilerinden Yavuz Karakaya’nın savunmasına geçildi. İddianamede kendisine isnat edilen suçlamaların hiçbir somut delile dayanmayan, soyut değerlendirmeler olduğunu savunan Karakaya, suçlamaları reddetti. Tetikçi Ogün Samast’ın cinayetten 9 yıl sonra aleyhinde verdiği ifadeleri inandırıcı bulmadığını söyleyen Karakaya, “Ogün Samast 9 yıl sonra verdiği ifadesinde, İstanbul’da kendisini takip eden kişileri tanıdığını söylüyor ve beni tespit ediyor” dedi. Olay günü Muharrem Demirkale’nin yönlendirmesiyle Ogün Samast’ın görüntüleri çektiği iddia edilen Karakaya, “Bahsedilen görüntülerin gerçekte var olup olmadığı ortaya konulamamıştır. Bana gönderilen iddianame içeriklerinde böyle bir görüntü yok. Hakkımdaki bir diğer delil de, TEM şube tarafından hazırlanan görüntü inceleme tespit tutanağı. Bu da hiçbir maddi delile dayanmıyor. Akbank güvenlik kamerası incelemesi sonrası soyut, yorum ötesine geçmeyen bir belgedir. Beni o görüntülerdeki kişiye önce TEM Şubedeki polisler benzetmiş sonra da Yusuf Bozca’ya bu görüntüleri onaylatmaya çalışmışladır. Yusuf Bozca ise mahkemede verdiği ifadesinde, söz konusu görüntülerde kimseyi tespit etmediğini teşhis konusunda TEM polisleri tarafından baskı uygulandığına dair bilgi vermiştir. Sahte video belgesiyle adım kirletildi aylardır tutuklu bulunuyorum” ifadelerini kullandı.

‘GÖRÜNTÜLER İHTİYACA GÖRE YENİDEN YORUMLANDI’

Dink’in kapıcısının olaydan 2 ay önce maskeli şahısların gelip Dink’i sorduğu yönündeki beyanlarında bahsettiği kişilerin kamu görevlisi olamayacağını savunan Karakaya, bu kişilerin “Mafya mensubu sivil şahıslar” olduğunu iddia etti. Karakaya, 9 yıl sonra suçlama konusu yapılan görüntüleri ise “İhtiyaca göre yeniden yorumlanan görüntüler ve ifadeler” olarak olarak yorumladı. Karakaya, görüntülerde kendisine benzetilen şahsın telefonla konuştuğunun görüldüğünü, ancak olay günü kendisinin telefonunun olay yerinden sinyal vermediğini söyledi. Karakaya, saat aralığı ve yeri belli olduğundan görüntülerdeki şahsın kimliğinin şu an bile tespit edilebileceğini ifade etti. Dink cinayeti ile illiyet bağı olmadığını ve cinayetin önlenmesinde ihmali bulunmadığını savunarak tahliyesini talep etti. Karakaya’nın savunmasının ardından çapraz sorgusuna geçildi.

Dink Ailesi avukatlarından Hakan Bakırcıoğlu, sanıkların sorgusunu İstanbul İl Jandarma görevlilerinin tamamının ifadesi alındıktan sonra yapacaklarını beyan etti. Üye hakim Karakaya’ya, “Muharrem Demirkale rütbece üstün olmasına rağmen sana neden ‘abi’ diye hitap ediyor” sorusunu yöneltti. Karakaya ise, “Demirkale herkese ‘abi’, ‘abicim’ der. Sahada ve sivil çalışan personeliz sivil şahısa kimliğimizi hissettirmemek adına böyle bir durum söz konusuydu” yanıtını verdi.

ADLİYE ÖNÜNDE AÇIKLAMA

Hrant’ın Arkadaşları hafta boyunca devam edecek duruşmanın 20. celsesi öncesi adliye önünde basın açıklaması yaptı. Hrant’ın Arkadaşları’ndan Bülent Aydın’ın yaptığı açıklamada, 19. celse haftasından sonra mahkemenin Trabzon Jandarması’ndan Okan Şimşek ve Veysal Şahin’i tahliye ettiğini hatırlattı. 85 sanıklı davada tutuklu sayısının 9’a indiği, 10 sanığın ise firari olduğunu kaydeden Aydın, Dink cinayeti soruşturmasında görev yapan Savcı Muammer Akkaş hakkında hazırlanan iddianamenin de mahkemeye gönderildiğini söyledi.

11 yıldır sürdürdükleri adalet mücadelesinde işaret edilen yerlere yeni bakıldığını aktaran Aydın, “Gerçekler görülecek mi, adalet yerini bulacak mı, henüz bilmiyoruz. Adalet talebimizi bir kez daha haykırmak için buradayız. Gerçek katilleri hakettikleri cezayı alana, bu alçak cinayetin tüm ortaklarından hesap sorulana kadar biz bitti demeden bu dava bitmez” dedi.

Hrant Dink cinayeti anında istihbarat kayıttaymış

Son Düzenlenme Tarihi: 12 Mart 2018 15:15

www.evrensel.net