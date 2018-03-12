Suriye Gözlemevi: Cumhuriyet Muhafızları Afrin sınırında

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Suriye ordusuna bağlı 'Elit güçlerin' Afrin sınırına gittiğini ileri sürdü. (Fotoğraf: Arşiv)

TSK ve ÖSO birlikleri Afrin kent merkezine yaklaşırken Suriye ordusuna bağlı “Elit güçlerin” de Afrin sınırına gittiği ileri sürüldü.

Al Masdar’ın haberine göre Suriye Ordusu Cumhuriyet Muhafızları Afrin yakınlarında konuşlanmaya başladı.

Cihatçılara yakın Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevine dayandırılan ancak henüz doğrulantılmayan habere göre, Cumhuriyet Muhafızları, Suriye ordusuna bağlı milis güçlerin bulunduğu Zahra ve Nubl bölgelerine gitti.

Haberde, bu bölge ile TSK-ÖSO birlikleri arasındaki “yalnızca kilometreler” olduğu belirtildi.

Gözlemevi’nin iddialarının henüz doğrulanmadığı belirtilen haberde, Cumhuriyet Muhafızlarının Suriye Ordusu’nun Halep merkezli 30. bölüğünden olabileceği ifade edildi. (DIŞ HABERLER)

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Son Düzenlenme Tarihi: 12 Mart 2018 15:13

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