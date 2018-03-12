Türkiye'nin silah satışı yüzde 145 arttı

SIPRI'nin silah ticaretini ele aldığı rapora göre Ortadoğu ülkelerinin silah ithalatı 2013-2017 yılları arasında önceki beş yıla göre iki kart arttı.

Silah ticaretinin ele alındığı Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü'nün (SIPRI) raporuna göre son yıllarda çatışmaların yoğun olduğu Ortadoğu bölgesine silah satışı iki kat arttı. Bölgeye silah satışında ABD ve Avrupa ülkeleri başı çekiyor. DW Türkçe’nin haberine göre raporda Türkiye’nin silah ihracatını artıran ülkeler arasında olduğu yer alıyor. Tespitlere göre Türkiye 2013-2017 döneminde önceki beş yıla kıyasla silah satışını yüzde 145 oranında artırdı. İsrail ve Güney Kore de silah satışını artıran diğer Batı dışı ülkeler olarak raporda yer aldı.

ABD LİDER KONUMDA

Dünyadaki silah ticaretinin mercek altına alındığı SIPRI’nin raporunda ABD’nin silah ihracatında lider konumunu koruduğu belirtildi. ABD ile Almanya’nın da dahil olduğu Avrupa ülkeleri Ortadoğu’ya yapılan silah tedarikinde başı çekiyor. Bölgedeki en büyük silah ithalatçısı ise Suudi Arabistan. ABD ve Batı ülkeleri Riyad yönetiminin son beş yıldaki silah talebinin yüzde 98’ini karşıladı. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 12 Mart 2018 14:43

www.evrensel.net