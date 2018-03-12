Danimarka'da AKP muhaliflerini fişleyen 3 kişiye dava

Danimarka’da savcı, ülkede yaşayan Türkiye vatandaşlarını ihbar eden 3 kişi hakkında ‘casusluk’ davası açtı.

Murat KUSEYRİ

Stockholm

Danimarka'nın yüksek tirajlı gazetelerinden Berlingske, Danimarka'da yaşayan Türkiye vatandaşlarını ihbar eden 3 kişi hakkında dava açıldığını duyurdu.

Geçtiğimiz yıl Danimarka'da AKP yanlılarının Fethullah Gülen destekçisi ya da AKP muhalifi olduğunu düşündükleri kişilerle, rtleri fişleyerek Türkiye'ye bildirdiklerinin medyada yer alması tepki ve tartışmalara yol açmıştı. Bazı milletvekilleri, konuyu parlamentonun gündemine getirerek Adalet Bakanı Sören Pape Paulsen'den açıklama yapmasını istemişlerdi.

Milletvekillerinin konu hakkındaki sorularını yanıtlayan Paulsen, aralarında Sosyal Demokrat Parti Milletvekili Lars Aslan Rasmussen, Sosyalist Halk Partisi eski Milletvekili Özlem Çekiç ve Diyalog Forum Başkanı Mustafa Gezen'in de yer aldığı muhalifleri Türkiye'ye ihbar ettikleri belirlenen 3 kişi hakkında 'Hafif casusluk' suçundan dava açıldığını belirtti.

6 YILA KADAR HAPİS CEZASINA ÇARPTIRABİLİRLER

Berlingske'de yer alan haberde Danimarka istihbarat örgütü PET'in kapsamlı bir soruşturma yapmasından sonra savcının söz konusu kişiler hakkında casusluk suçu işlemekten dava açtığına dikkat çekildi.

Danimarka’da yasalar ülkede yaşayan göçmen ve sığınmacılar hakkında bilgi toplanması ve bilgilerin başka devletlerle paylaşılmasını yasaklıyor. Bunu yapanlara Ceza Yasasının 108. maddesine göre 6 yıla kadar hapis cezası verilmesini öngörüyor.

Söz konusu madde en son 2012 yılında uygulanmıştı. Kopenhag Üniversitesi'de görevli bir Siyaset Bilimi Profesörü Rusya hesabına casusluk yapma suçundan 5 ay hapis cezasına çarptırılmış ve üniversitedeki işine son verilmişti.

MİLLETVEKİLİ: TUTUKLANMAK VE İŞKENCE GÖRMEKTEN KORKUYORUM

Sosyal Demokrat Parti Milletvekili Lars Aslan Rasmussen, daha önce medyaya Türk Hükümeti'nin politikasını eleştirdiği için ihbar edildiğini belirterek “Eğer Türkiye'ye gidersem tutuklanmak ve işkence görmekten korkuyorum” açıklamasını yapmıştı.

Sosyalist Halk Partisi eski Milletvekili Özlem Çekiç de, “Yakın gelecekte ayağımı Türkiye topraklarına basmayacağım. Tutuklanmaktan korkuyorum. Başka ülkelerin vatandaşları da tutuklanıyor” demişti.

İSVEÇ'TE SORUŞTURMA SÜRÜYOR

AKP yanlıları ve Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı imamların İsveç'teki Gülen yanlıları ve rejim muhaliflerini fişleyerek Türk Hükümeti'ne bildirdikleri iddiaları üzerine Savcılık soruşturma başlatmıştı.

Savcı, söz konusu iddialar hakkında İsveç Güvenlik Polisi'nin (Säpo) soruşturma yapmasını istemişti. Säpo'nun soruşturması tamamlandıktan sonra Savcı, casusluk yapmakla suçlanan kişiler hakkında dava açılıp açılmamasına karar verecek.

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