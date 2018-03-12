Bakan Fakıbaba’dan itiraf gibi açıklama

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Rusya'dan kırmızı et, süt ve deniz ürünü ithal edileceğine ilişkin bir soruya itiraf gibi yanıt verdi. Her fırsatta yerli-milli söylemleriyle ‘antiemperyalizm’ göndermelerinde bulunan hükümet yetkililerinin aksine Fakıbaba, “Ülkeler bazen siyasi olarak birbirleri ile alışveriş yapmak zorunda kalıyorlar. Türkiye'nin bazen sıkıştığı durumlar oluyor. Siyasi bir karar varsa bunun arkasında şu anda bilemiyorum” dedi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Türkiye'deki Birleşmiş Milletler kuruluşlarının düzenlediği bir etkinliğe katıldı, sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Rusya'dan kırmızı et, süt ve deniz ürünü ithal edileceğine ilişkin bir soru üzerine Fakıbaba, “Süt ile ilgili olarak süt fazlalığımız var. Kendimiz piyasadan süt alıyoruz. 'İthalat olacak mı?' Ben şu anda bilmiyorum. Ülkeler bazen siyasi olarak birbirleri ile alışveriş yapmak zorunda kalıyorlar. Türkiye'nin bazen sıkıştığı durumlar oluyor. En fazla da et konusunda oluyor. Sütü ve su ürünlerini ilk defa duyuyorum. Siyasi bir karar varsa bunun arkasında şu anda bilemiyorum. Genelde ülkelere gittiğimizde ithalat ve ihracat şeması ortaya çıkıyor. Ülkelerle bir yerde anlaşmak zorunda kalıyorsunuz. Pazarlıklar oluyor. Süt ve su ürünleri ile ilgili bilmiyorum ama et ile ilgili konuşulduğunu biliyorum. Türkiye'nin çok büyük et ihtiyacından değil de genelde siyasi olarak ihracat yaptığınız ülkelerden ithalat da yapmak zorunda olduğunuz için bazı kalemlerde ister istemez böyle şeyler gündeme gelebiliyor” diye konuştu.

ÖZELLEŞTİRME TÜRKİYE’NİN FAYDASINAYMIŞ(!)

Bakan Fakıbaba, şeker fabrikalarının özelleştirilmesine ilişkin gelen bir soruyu da şöyle yanıtladı:

“Yaptığımız şeylerin doğu olduğuna inanıyoruz. Devletin elinde olan 25 fabrikamız var. Ancak bütün şeker fabrikalarının özelleştirilmemesi gerekir. Daha fazla üretim olacağına, şeker fiyatlarının düşeceğine inanıyorum. Türkiye için faydalı olacak bu özelleştirmeler. Özelleştirilen fabrikalara belli kotalar verilecektir. Çalışan işçilerin haklarına hiçbir şey olmayacak. Şeker fiyatları düşecektir, çiftçimiz daha mutlu olacaktır. Nişasta bazlı şekere ihtiyaç daha da azalacaktır. Çiftçiye zararı değil faydası vardır.” (DHA)

Son Düzenlenme Tarihi: 12 Mart 2018 14:36

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