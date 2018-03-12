Gazeteci Hasan Uysal’ı yitirdik

Evrensel’in de aralarında olduğu çok sayıda gazetede çalışan Usta Gazeteci Hasan Fevzi Uysal, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Usta Gazeteci Hasan Uysal, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Uysal’ın cenazesi, bugün Ayvalık Şehitler Camii’nde kılınacak öğle namazının ardından toprağa verilecek.

Gazetemiz Evrensel’in de aralarında olduğu çok sayıda gazetede çalışan Gazeteci-Yazar Hasan Fevzi Uysal dün sabah evinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşama veda etti. Ayvalık’ta annesi Sevim Uysal ile birlikte yaşayan 64 yaşındaki Hasan Uysal’ın cansız bedeni sabah saatlerinde evinde bulundu. Polis ve sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede Uysal’ın hayatını gece yarısı saat 01.00 sıralarında kaybettiğini belirledi. Kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği öğrenilen Uysal’ın cenazesi, bugün Ayvalık Şehitler Camii’nde kılınacak öğle namazının ardından toprağa verilecek.

Gazeteciliği kadar, çok yönlü kişiliği ile de tanınan gazeteci Hasan Uysal, sayısız röportaj, haber, çok sayıda kitaba imza attı. Uysal, kendi yaşamından kesitlerin yer aldığı ve Türkiye edebiyatından, siyasetine basın dünyasından sanat dünyasına kadar onlarca usta isimle yaşadığı anekdotlardan oluşan “Parasızlıkta İlk Satılacak Anılar” adlı tek kişilik oyunu da sahnelemişti.

TGC VE PMD’DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) de üyleri de olan Hasan Uysal’ın ölümünün ardından açıklama yayınladı. Yapılan açıklamada, “Değerli üyemiz Hasan Uysal’ı kaybettik. Mesleğe uzun yıllar başarıyla hizmet veren Hasan Uysal’ı sevgi ve saygıyla anıyoruz. Hasan Uysal’ın ailesine ve basın topluluğumuza başsağlığı diliyoruz” denildi.

Parlamento Muhabirleri Derneği Hasan Uysal’ın ölümünün ardından başsağlığı mesajı yayınladı. Masajda, “Hasan Uysal’ı kaybettik... Derneğimiz üyelerinden, onlarca ödülün sahibi, duayen gazeteci yazar, arkadaşımız Hasan Uysal bu sabah geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Cenazesi, yarın Balıkesir Ayvalık’ta kent mezarlığında toprağa verilecektir. Arkadaşımıza Allah’tan rahmet, sevenlerine ve tüm yakınlarına başsağlığı ve sabırlar dileriz” denildi.

HASAN UYSAL KİMDİR?

1954 yılında Kütahya’da doğdu. Gazi Üniversitesinden mezun oldu. Mesleğe 1979 yılında Politika gazetesinde muhabir olarak başladı.

Çağdaş Gazeteciler Derneği yöneticiliği, İHD Genel Sekreter Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Evrensel, Demokrat Dergisi, Özgür Gündem, Özgür Ülke, 2000’e Doğru ve Aydınlık gazetelerinde yazdı.

Spor psikolojisi okumak için Türkiye’de ilk kez açılan spor akademisine girdi. Amatör Sporcular Derneğinin 4 yıl genel başkanlığını yürüttü.

DİSK’in sahibi olduğu Politika gazetesinde Spor Yazarlığına başladı. Daha sonra Türk Haberler Ajansı, ardından da Cumhuriyet gazetesine geçti Cumhuriyet Ankara Bürosunda uzun süre siyasi partiler ve parlamento muhabirliği yaptı. Dokuzu "Yılın Gazetecisi" olmak üzere 40’ı aşkın ödül kazandı. Yayımlanmış 14 kitabı bulunuyor. Son olarak da Siyah Beyaz Gazetesi ile Öteki ve İmge Yayınevinde çalıştı.

Uysal’ın kitaplarından bazıları şunlar: Gizli Örgüt Nasıl Kurulur, Haymatlos Nasıl yapılır, İsveç’te Biz, Böyle Başa, Adı Afganistan, Kurtlu Kokteyl, Ters Köşe-Gri Yazılar. (MEDYA SERVİSİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 12 Mart 2018 11:49

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