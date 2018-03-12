Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 6 yaralı

Manisa'da ceviz bahçesinde çalışan tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

Manisa'nın Köprübaşı ilçesinde, tarım işçilerini taşıyan minibüs kontrolden çıkıp devrildi, 6 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 17.30 sıralarında, Alanyolu Mahallesi Kayalık Mevkii'nde meydana geldi. Kıdırcık Mahallesi'nde ceviz bahçesinde çalışan işçileri taşıyan Orhan Demir yönetimindeki 45 J 8347 plakalı minibüs, Alanyolu Mahallesi Kayalık Mevkii'nde yoldan çıkarak devrildi.

Kazada sürücü Demir ile 5 tarım işçisi yaralandı. Yaralılar, kaza yerindeki müdahalenin ardından Köprübaşı ve Demirci ilçelerindeki hastanelere ambulansla kaldırılarak, tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma, 6 kişinin yaralandığı kazayla ilgili soruşturma başlattı. (Manisa/DHA)

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Son Düzenlenme Tarihi: 12 Mart 2018 11:05

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