Adana'da trans kadına bıçaklı saldırı

Adana'da yaşayan Cansu C. yolda yürürken kimliği belirsiz bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Kalçasından yaralanan trans kadının durumu iyi.

Adana'da, yaşayan 39 yaşındaki Cansu C. yolda yürüdüğü sırada kimliği belirsiz bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Yaralanan Cansu C. hastanede tedaviye alındı.

Doğan Haber Ajansı'nın aktardığına göre saldırı, sabaha karşı saat 05.00 sularında Adana'nın merkez Seyhan ilçesi Çınarlı Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Caddede yürüyen Cansu C., arkadan yaklaşan kimliği belirsiz bir kişi tarafından kalçasından bıçaklandı. Saldırgan olay yerinden kaçarken Cansu C. bıçak darbesiyle yere yığıldı.

Yoldan geçen bir yurttaşın haber vermesi üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Ambulansla Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Cansu C.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Cansu C.'nin, saldırgan arkadan yaklaştığı için yüzünü göremediğini söylediği öğrenildi. Çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarını incelemeye alan polis, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. (HABER MERKEZİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 12 Mart 2018 09:42

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