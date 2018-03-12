PAOK Başkanı Savvidis, AEK maçında silahla sahaya girdi!

PAOK-AEK maçında bir golün ofsayt nedeniyle iptal edilmesi üzerine PAOK Başkanı İvan Savvidis, silahla sahaya girip hakemi tehdit etti.

Yunanistan'da PAOK-AEK maçında bir golün ofsayt nedeniyle geçersiz sayılması üzerine PAOK takımının başkanı belindeki silahla sahaya girdi. Tartışmanın büyümesi üzerine maç ertelendi.

İki takım arasında Selanik'te oynanan oyunun son dakikalarında ev sahibi PAOK'tan Fernando Varela'nın attığı gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Hakemin kararı üzerine PAOK Başkanı İvan Savvidis sahaya korumaları eşliğinde girip tehditler yağdırmaya başladı ve takımının maçtan ayrılmasını istedi. Ceketini çıkaran Savvidis'in belinde silah olduğu görüldü. AEK takımı, Savvidis'in hakeme "sen ölüsün" deyip elini belindeki silaha götürdüğünü ileri sürdü.

Uzun tartışmalardan sonra iki takım sahadan ayrıldı ve maç ertelendi. (Atina/DHA)

Son Düzenlenme Tarihi: 12 Mart 2018 09:04

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