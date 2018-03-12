Çocukları bu okula mahkum ettiler

Diyarbakır'da İŞKUR'ca cezalandırılan okullara temizlik personeli gönderilmemesi sonucu başta tuvaletler olmak üzere büyük temizlik sorunu yaşanıyor.

Fırat TOPAL

Diyarbakır

Diyarbakır’da okullara İŞKUR üzerinden başta temizlik personeli gönderildiği Toplum Yararına Çalışma Programlarının (TYÇP) iptal edilmesi ve 2 yıl personel göndermeme cezası verilmesi okullarda ciddi temizlik ve hijyen sorunları yaşatıyor. Eğitim Sen Diyarbakır 2 Nolu Başkanı Fatman Budak Güler, okulları cezalandırmanın akıl karı olmadığını söyledi. Veliler, çocuklarının sağlıklı bir ortamda eğitim görmesini istedi. Konun muhatapları ise görüş vermekten kaçındı.

Diyarbakır’ın Kayapınar İlçesi’nde TYÇP’de yaşanan yolsuzluk iddiası üzerine 2017 yılında programın iptal edilmesiyle, okullara 2 yıl boyunca personel gönderilmeme cezası verildi. Ayrıca yakın zamanda Sur ve Ergani ilçelerinde de TYÇP’nin iptal edilmesiyle okullar kendi kaderine terk edildi. Okullar mevcut durumda temizlik personeli ihtiyacını kendileri karşılamak zorunda kalırken, İŞKUR üzerinden kendilerine eleman göndermeme cezası verilmesiyle ayrıca cezalandırılır oldular. Gazetemize Mehmet Akif İnan İlkokulu’ndan gönderilen fotoğraflarda okullarda yaşanan temizlik sorunu kendini uzun zamandır hissettirmeye başladığını gösteriyor. Görüntülerde kimi tuvaletin kapısı bile bulunmazken, temizlenmeyen tuvaletler mikrop yuvasına dönmüş. Temizlik odasının kirden geçilmediği okulda tuvaletlerin kullanılamaz durumda olduğu görülüyor. Öte yandan konuyu araştırınca benzer temizlik sorunlarının başkaca okullarda da yaşandığının bilgisini aldık.

‘İŞKUR PERSONEL VERMİYOR’

Okuldan çektiği görüntülerle gazetemizle iletişime geçen veli İsmail Doğru, çocuğunun okulun temizlik koşullarının sağlıksız olmasından kaynaklı lavabo ihtiyacını karşılamak için eve gelip gitmek zorunda kaldığını söyledi. Okulun hijyensiz olduğunu fark edince okul yetkilileriyle, ilçe milli eğitim müdürlüğüyle görüştüğünü belirten Doğru, kendilerine temizliğinin yapılacağının söylendiğini ancak 1 aydan fazla süre geçmesine rağmen bir gelişmenin yaşanmadığını dile getirdi. Okul Müdürü’nün İŞKUR’un personel göndermediğini söylediğini, İlçe Milli Müdürlüğü’nde İŞKUR’a giderek personel talep etmemizi istediğini söyleyen Doğru, İŞKUR’un da yaşanan yolsuzluktan kaynaklı okullara personel vermeyeceklerini söylediğini belirtti. Okulda bine yakın öğrencinin eğitim gördüğünü söyleyen Doğru, çocuklarına hijyenik bir ortamda eğitim verilmesini istedi.

‘SORUMSUZLUK VAR’

İsmini vermeyen bir veli ise “Kapı kırılmıştı. Kaynakçı gönderdik, biri hala yapılmamış. Okulun 1-3-5 değil okulun bayağı sorunu var. Pencerelerin kenarında küflenmiş ekmekler var. Okulun öğretmenleri ile de görüşün, bir söyleyip bin ah işitirsiniz zaten. Okulda temizlik adına hiçbir şey yok. Öğretmenlere de sorun, ben sorduğumda çok vahim cevaplar alıyorum. Geçen seneden beri bu durum böyle hatta benim eşim iki tane veli ile birlikte 7-8 defa çocuğumun sınıfını temizlemiş. Temizliği geçtim sorumsuzluk var” diye konuştu.

‘ÇOCUKLARIMIZ İYİ BİR ORTAMDA EĞİTİM GÖRSÜN’

Mehmet, adındaki bir diğer veli ise yaşanan duruma dair şunları söyledi: “Benim çocuğum da orada okuyor, bu durumla ilgili üzerime düşeni yapmam gerekiyor. Gerçekten bazen okul leş gibi kokuyor. Lavabo kokusundan insan içeri giremiyor. Kızım bu konuda çok şikayetçi; doğru dürüst suyun akmadığını, ellerini yıkayamadıklarını, okulda lavaboyu kullanmak istemiyor. Yani türlü türlü sıkıntılar var. Çocuklarımız iyi bir ortamda eğitim görsün” dedi.

KONUNUN MUHATAPLARI GÖRÜŞ VERMEKTEN KAÇINDI

Duruma dair görüşmek istediğimiz Okul Müdürü Vehbi Çin konu hakkında görüş vermekten kaçındı.

Aradığımız Kayapınar İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammed Ensari de konu hakkında görüşmek istemedi.

Konuya ilişkin gittiğimiz İŞKUR’da da toplantı vb. şeyler gerekçe gösterilerek, tarafımıza dönüş yapılmadı.

‘OKULLARI CEZALANDIRMAK AKIL KARI DEĞİL’

Konu ile ilgili görüş aldığımız Eğitim-Sen Diyarbakır 2 Nolu Şube Başkanı Fatma Budak Güler, okulların temizlenmesi gerektiğini söyleyerek, “Bu ne idarenin, ne öğretmenlerin ne öğrencilerin, ne de başka kesimlerin sırtından yapılması gerekmiyor. O okulun temizlik işlerini yürütebilecek kalifiye elemanlara ihtiyaç vardır. Hani yolsuzluk mu var, farklı bir şey mi? Sağlıklı bir şekilde eğitimin yürütülebilmesi için kesinlikle okullara personel gönderilmesi gerekiyor. Bu eğitim açısından, çocukların sağlığı açısında, her açıdan sıkıntı yaratan bir şey. Okulları cezalandırmak üzerinde bir şey geliştirmek akıl karı değil. Bu tarz anlayışları kınıyoruz. Eğitimin sürdürülmesi için gerekli koşulların sağlanması gerekiyor” dedi.

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