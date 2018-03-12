İşçi sorunları Çelik-İş Başkanının gündemi değil

İskenderun şube kongresine katılan Çelik-İş Genel Başkanı Yunus Değirmenci, 'yerli ve milli' ağırlıklı konuşmasında işçilerin sorunlarına değinmedi.

Halil İMREK

İskenderun

Çelik-İş İskenderun Şube Kongresinde söz alan Çelik-İş Genel Başkanı Yunus Değirmenci, konuşmasında ağırlıklı olarak hükümetin “yerli, milli” söylemine yer verdi. Değirmenci, grev yasakları, şeker fabrikalarının ABD tekellerinin isteğiyle satılmak istenmesi, İskenderun’un da içinde olduğu Hatay’ın iş cinayetlerinde 3. sırada yer alması, sendikasızlık ve düşük ücret gibi sorunlara ise hiç değinmedi.

Çelik-İş İskenderun Şubesi, 8’nci Olağan Genel Kurulu önceki gün İskenderun Anemon Otel’de gerçekleştirildi. Seçilmesine kesin gözüyle bakılan mevcut Şube Başkanı Mehmet Demir’in işçilerin itirazlarına karşın son anda adaylıktan çekilmesi nedeniyle kongreye Mehmet Güngör başkanlığındaki tek listeyle gidildi.

Kongreye TBMM İdare Amiri ve AKP Hatay Milletvekili Orhan Karasayar, Çelik-İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci ve genel merkez yöneticileri, AKP İskenderun İlçe Başkanı Bestami Bilgili, İskenderun Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veysel Cıncık ve kongre delegeleri katıldı.

HÜKÜMET TEMSİLCİSİ GİBİ

Divan Başkanlığını Çelik-İş Genel Mali Sekreteri Bayram Altun’un yaptığı genel kurulda konuşan Genel Başkanı Yunus Değirmenci, Türkiye’de milli birlik ve beraberlik vurgusu yaptı ve Afrin operasyonuna tam destek verdiklerini söyledi. Konuşmasının önemli bir bölümünü iç ve dış mihrakların kaos ortamı yaratmak istediği iddialarına ayıran Değirmenci, Türkiye’nin her açıdan güçlendiğini ileri sürdü, savunma sanayi başta olmak üzere, yerli otomobil gibi bir çok konuda yerli ve milli adımlar atıldığını iddia etti. Hükümet temsilcisi gibi konuşan Değirmenci, “Yerli ve milli projelerimiz ve yatırımlarımız, tüm dünya tarafından gıpta ile izlenmektedir. Türkiye, hayal gibi görünen, yerli helikopterini, tankını, tüfeğini, gemisini, füzesini, insansız hava araçlarını üreten, lider bir ülke konumuna yükselmiştir” dedi. Değirmenci, MESS sözleşmeleri döneminde grevlerinin yasaklanması, şeker fabrikalarının ABD tekelinin talebiyle satılmak istenmesi, Hatay’ın iş cinayetlerinde 3. sırada yer alması, düşük ücret, sendikalaşma önündeki engeller, kadro beklerken işsizlikli yüz yüze kalan taşeronlar gibi işçiler için can yakıcı sorunlara ise hiç değinmedi.

YENİ YÖNETİM OLUŞTU

Tek liste ile gidilen seçim sonunda Çelik-İş İskenderun Şube Kongresinde yeni yönetim şu isimlerden oluştu: Başkan Mehmet Güngör, Şube Sekreteri Murat Kayış, Mali Sekreter Veysel Yayla, Teşkilatlandırma Sekreteri Mehmet Şahin, Eğitim Sekreteri Hakan Karakoca.

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