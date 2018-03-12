Trabzonspor, zorlu Akhisar deplasmanında

Trabzonspor, Akhisarspor maçı bugün 20:00'de Spor Toto Akhisar Stadı’nda oynanacak.

Trabzonspor, Teleset Mobilya Akhisarspor, Spor Toto Süper Lig’de bu akşam yapacakları maçla 12. kez karşı karşıya geliyor. Spor Toto Akhisar Stadı’nda saat 20.00’de oynanacak maçı hakem Ümit Öztürk yönetecek. Öztürk’ün yardımcılıklarını Uygar Bebek, Erkan Akbulut ve Ali Şansalan üstlenecek.

Ligin ilk yarısında Teleset Mobilya Akhisarspor maçında 6-1 mağlup olan ve teknik direktör değişimine giden Trabzonspor, 2012-2013 sezondan bu yana olmak üzere 6 sezondur ligde mücadele eden Ege temsilcisiyle 11 karşılaşma yaparken sadece 3 maçta galip geldi. Yeşil-siyahlılar ise Trabzonspor karşısında 5 kez galip gelirken 3 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

AKHİSARSPOR’DA İNCE HESAPLAR

Fenerbahçe’yi bu sezon oynanan iki maçta da mağlup eden Teleset Mobilya Akhisarspor, aynı tarifeyi Trabzonspor’a da uygulamayı planlıyor. Sarı-Lacivertli ekibi evinde 1-0, deplasmandaki son karşılaşmada ise 3-2’yle geçen Akigo, Trabzonspor’u sezonun ilk yarısında deplasmanda oynadığı maçta 6-1 gibi tarihi bir skorla yenmeyi başarmıştı. Akhisarspor, tarihinde 14 kez karşılaştığı Trabzonspor’a üstünlük kurmuş durumda. Yeşil-Siyahlılar, lig ve kupada oynanan 14 maçın 6’sını kazanırken 4’ünden beraberlik, 4’ünden mağlubiyetle ayrıldı. Akhisar, sezonun ikinci yarısında kapılarını açan yeni stadında da ligde şimdiye kadar hiç mağlubiyet almadı. Spor Toto Akhisar Stadyumu’ndaki 3 lig maçında 2 galibiyet, 1 beraberlikle elde eden Manisa temsilcisi, yeni evinde sadece kupada Galatasaray’a 2-1 yenildi. (SPOR SERVİSİ)

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