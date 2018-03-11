‘Terör’ ve ‘Nora’ oyunlarının galası yarın

Bakırköy Şehir Tiyatrolarının 'Terör', İstanbul Şehir Tiyatrolarının 'Nora - Bir Bebek Evi' oyunlarının galası yarın yapılıyor.

Bakırköy Şehir Tiyatrolarının “Terör”, İstanbul Şehir Tiyatrolarının “Nora-Bir Bebek Evi” oyunları galası yarın yapılıyor. Ferdinand von Schirach’ın yazdığı, Nurkan Erpulat’ın yönettiği, “Terör” oyunu BBT Yunus Emre Kültür Merkezi Turhan Tuzcu Sahnesinde 20.30’da başlarken İstanbul Şehir Tiyatrolarının Henrık Ibsen’in yazdığı, yönetmenliğini Ali Gökmen Altuğ’un üstlendiği “Nora-Bir Bebek Evi” oyunu ise aynı saatte Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesinde izleyici karşısına çıkacak.

TERÖR

Teröristler içinde 164 yolcu olan bir uçağı 70 bin kişinin olduğu bir stadyuma düşürmekle tehdit eder. Savaş Jeti Pilotu Lars Koch Anayasa Mahkemesi kararını hiçe sayarak uçağı düşürür. Oysa Anayasa Mahkemesi bir hayatın başka bir hayatla ölçülemeyeceğine hükmetmiştir. Lars Koch 164 kez cinayet suçuyla yargının karşısında... Yani sizlerin.... Hayatı ne ölçüde siyah ve beyaz diye ayırabiliriz? Vicdan mantık ve etik hukuktan üstün müdür? Lars Koch bir kahraman mı yoksa katil mi? Yaşadığımız terör çağında güvenlik mi daha önemli yoksa özgürlük mü? Bütün soruların cevaplarına siz karar vereceksiniz.

NORA - BİR BEBEK EVİ

Modernizmin tiyatrodaki kurucusu Henrik Ibsen doğumunun 190. yılında çağdaş insanın dramını anlatmaya devam ediyor. Maddi baskı altında rekabete sürüklenen bireylerin yıkımını ve yok olan değerleri ele alırken, insan onuru ve kişiliğinin eşsiz yanına vurgu yapıyor. Konusunu gerçek yaşamdan alan başyapıtında gerçek sevgi üzerine kurulmayan birlikteliğin ve birey olarak kadının varolamadığı bir yuvanın nereye savrulacağını gösteriyor. “Nora (Bir Bebek Evi)”, yazımının üzerinden yüz kırk yıl geçmiş olmasına rağmen bugün de tartışılmaya ve güncelliğini korumaya devam ediyor. (KÜLTÜR SERVİSİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 11 Mart 2018 23:42

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