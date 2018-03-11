Eskimeyen Film Günleri, 2. kez sinemaseverlerle buluşuyor

Bilim ve Sanat Vakfı Türk Sineması Araştırmaları tarafından düzenlenen Eskimeyen Film Günleri, ikinci kez sinemaseverlerle buluşuyor.

Bilim ve Sanat Vakfı Türk Sineması Araştırmaları (BİSAV-TSA) tarafından Sinema Genel Müdürlüğünün desteği ve İstanbul Şehir Üniversitesinin katılımıyla düzenlenen Eskimeyen Film Günleri, 14-18 Mart tarihleri arasında, Yeşilçam’ın unutulmaz klasiklerinden ödüllü Türk filmlerine uzanan geniş bir seçkiyle sinemaseverlerle buluşuyor.

Etkinlikte klasikler, zaman içerisinde kült haline dönüşen yapımlar, kıyıda köşede kalmış gizli hazineler ve güncel ödüllü filmlerle birlikte Türk sinemasının mevcut birikimi yeni kuşaklara aktarılıyor. Her gösterim öncesi çeşitli akademisyen ve yazarların sunumlarıyla renklenecek programda, aynı zamanda panellerle birlikte Yeşilçam’ın günümüzdeki insanların duygu topografyalarında nasıl karşılık bulduğu da tartışmaya açılacak.

BİRÇOK YÖNETMENİN FİLMİNE YER VERİLECEK

Programda “Klasikler”, “Gizli Hazineler” ve “Taşra Filmleri” olmak üzere üç ana başlık bulunuyor. Bu başlıklar altında Lütfi Ö. Akad, Metin Erksan, Yılmaz Güney, Zeki Ökten, Muhsin Ertuğrul, Emin Alper, Yavuz Turgul, Yılmaz Erdoğan ve Yusuf Kurçenli başta olmak üzere pek çok yönetmenin sinemasından örneklere yer verilecek. Filmlerle paralel bir şekilde, “Türk Sinemasında Taşra Temsili” ve “Sinema Sinemaya Bakıyor” başlıklarıyla iki panel de düzenlenecek. Programdaki filmler üzerine yazılmış makalelerden oluşan, filmlerle ilgili afiş ve özel görsellerin yer aldığı Türkçe ve İngilizce basılan özel bir kitap da sinemaseverlerin dikkatine sunulacak. (KÜLTÜR SERVİSİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 11 Mart 2018 21:22

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