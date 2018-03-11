Nüfus cüzdanına Zerdüşt yazdırınca 'örgüt üyesi' sayıldı

Yücel Delek'e 'örgüt üyeliği' iddiasıyla verilen hapis cezasına gerekçe olarak, nüfus cüzdanındaki din hanesine 'Zerdüşt' yazdırması gösterildi.

Üniversite öğrencisiyken “Örgüt üyeliği” iddiasıyla yargılanıp, beraat eden Yücel Delek’e, savcılığın karara itiraz etmesi üzerine yeniden yapılan yargılamada yıllar sonra bu kez 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Verilen cezanın delili ise, Delek’in nüfus cüzdanındaki din hanesine inancı gereği “Zerdüşt” yazdırması oldu.

Niğde Üniversitesi’nde öğrenci olduğu 2006 yılında Yücel Delek ve 5 öğrenci arkadaşı, PKK Lideri Abdullah Öcalan’ın Türkiye’ye getirilişinin yıl dönümünde düzenlenen protestoya katıldıkları gerekçesiyle gözaltına alınıp, tutuklandı. Haklarında “Örgüt üyesi olmak” iddiasıyla Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açılan Delek, yargılama aşamasında suçlama konusu yapılan protesto eylemi sırasında derste olduğunu gösterir rektörlük imzalı belgeyi mahkeme heyetine sundu. Yargılama sonucunda Delek, 3 arkadaşı ile birlikte yöneltilen suçlamaya dair haklarında kesin bir kanıt olmadığı için 2007 yılında beraat etti. Aynı dosya kapsamında yargılanan 2 kişiye ise, 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Beraat eden Delek, yaşamına devam etti. Ancak Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, verilen beraat kararlarına itirazda bulundu. İtirazı değerlendiren Yargıtay da, dava dosyanın yeniden görülmesine hükmetti. Yeniden görülen davanın, 2013 yılının Ekim ayındaki duruşmasında, haklarında daha önce beraat kararı verilen Delek ve 3 arkadaşına da “Örgüt üyesi olmak” iddiasıyla 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Mahkeme heyeti, Dilek hakkında verdiği karara gerekçe olarak ise, 2010 yılında nüfuz cüzdanındaki din hanesine “Zerdüşt” yazdırmasını gösterdi. Delek’in, dini inancını “Zerdüşt” olarak değiştirmesini, “PKK üyesi olmak” için yeterli kanıt olarak gören mahkeme heyeti, gerekçe olarak PKK’nin Zerdüştlüğü benimsemesini gösterdi.

Verilen ceza Yargıtay tarafından onandı. Cezanın onanmasının ardından tutuklanan Delek, Mardin E Tipi Kapalı Cezaevi’ne konuldu. (Mardin/MA)

Son Düzenlenme Tarihi: 11 Mart 2018 21:08

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