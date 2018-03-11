Suudi Arabistan'da yolsuzluk davasına özel daireler bakacak

Suudi Arabistan'da Kral Selman bin Abdulaziz'in talebi üzerine yolsuzluk davalarıyla ilgili özel daireler oluşturuluyor.

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, başsavcılıkta yolsuzluk davalarıyla ilgili özel daireler oluşturulmasını onayladı.

Başsavcılığın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, Kral Selman’ın yolsuzluk davalarında tahkikat yapmak ve iddiaları incelemek üzere özel daireler oluşturulmasını onayladığı, söz konusu dairelerin başsavcı ile doğrudan irtibat halinde olacağı belirtildi.

Suudi Arabistan’ın Şarkul Avsat gazetesi de konuyla ilgili haberinde Başsavcı Şeyh Suud el Muceb’in, “Karar, her şekliyle yolsuzlukla mücadele ve kamu malını koruma çerçevesinde alındı” ifadelerini aktardı. Muceb karar çıkmadan önce söz konusu davalarla Kamu Hizmeti Suçları Dairesinin ilgilendiğini kaydetti.

Ülkede ‘yolsuzluk soruşturmaları’ çerçevesinde başta Kraliyet Muhafızları Bakanı Prens Mutab bin Abdullah ve milyarder iş adamı Prens Velid bin Talal olmak üzere çok sayıda prens, bakan ve iş adamı gözaltına alınmış, daha sonra bu kişilerin çoğu serbest bırakılmıştı. (DIŞ HABERLER)

Suudi Arabistan’da yolsuzluktan alınanların hepsi serbest

Suudi Arabistan'da ikinci dalga gözaltı operasyonu

Suudi Arabistan’da Prens Selman’ı güçlendirme operasyonu

Son Düzenlenme Tarihi: 11 Mart 2018 19:56

www.evrensel.net