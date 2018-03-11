Floransa’da bir siyahın öldürülmesi protesto edildi

İtalya'nın Floransa kentinde Senegalli Idy Diene’nin öldürülmesi 'ırkçılık ve faşizm karşıtı' eylemlerle protesto edildi.

İtalya'nın kuzeyindeki Floransa kentinde geçen pazartesi günü Senegalli Idy Diene’nin (54) silahla vurularak öldürülmesi, Floransa ve Napoli’de düzenlenen “ırkçılık ve faşizm karşıtı” eylemlerle protesto edildi.

Floransa’da ve çevre bölgelerde yaşayan yaklaşık 10 bin Senegalli, Müslüman ve İtalyan, Santa Maria Novella Meydanı’nda toplandı. Meydandan Diene’nin öldürüldüğü Vespucci Köprüsü’ne yürüyen eylemciler, “Hepimiz birilerine göre yabancıyız”, “Irkçılığı durdurun”, ve “Irkçılık ve faşizm bizim düşmanımız” pankartlar açtı.

İtalya’da bir süredir ırkçılığın yükselmesi tartışılıyor. Bu eğilimdeki siyasi partilerin yüksek oy alması da antifaşist çevreleri endişelendiriyor. (DIŞ HABERLER)

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Son Düzenlenme Tarihi: 11 Mart 2018 19:24

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