DİTİB camisinde kundaklama şüphesi

Berlin'de DİTİB'e bağlı Koca Sinan Camii’nde yangın çıktı. Görgü tanıkları caminin üç kişi tarafından kundaklandığını iddia etti.

Almanya'nın başkenti Berlin’de Diyanet İşleri Türk İslam Birliği’ne (DİTİB) bağlı Koca Sinan Camii’nde yangın çıktı. Görgü tanıkları caminin üç kişi tarafından kundaklandığını ileri sürdü.

Reinickendorf semtindeki camide sabaha karşı yangın çıktı. Yangın, Berlin İtfaiyesi tarafından söndürüldü. İtfaiyeden bir yetkili yangının caminin içinde başladığını tahmin ettiklerini söyledi. Bild gazetesi görgü tanıklarına dayandırarak verdiği haberinde, kapüşonlu üç erkeğin caminin kapısından girerek içeriye bir şey fırlattığını belirtti.

Koca Sinan Camii, Facebook sayfasından yaptığı açıklamada, “Bu gece camimize kimliği belirsiz kişiler tarafından saldırı gerçekleştirildi. Kundaklanan camimiz tamamıyla kullanılmaz hâle geldi. Her ne sebepten olursa olsun, Allah’ın evi olan camilerimize saldırı olması kabul edilemez bir durumdur” ifadesini kullandı. (DIŞ HABERLER)

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Son Düzenlenme Tarihi: 11 Mart 2018 19:09

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