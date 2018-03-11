Başaran Holding'e ait özel jet İran'da düştü: 11 ölü

Başaran Holding'e ait özel jet, İran'da düştü. Hüseyin Başaran'ın kızı Mina Başaran, 7 arkadaşı, 1 hostes ve 2 pilot hayatını kaybetti.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Sharjah (Şarika) Havalimanı'ndan kalkan Başaran Holding'e ait TC-TRB kuyruk tescilli Challenger 604 tipi iş jeti, İstanbul'a gelirken İran'ın Shahrekord şehri yakınlarında radardan kayboldu. Daha sonra uçağın düştüğü tespit edildi. Uçakta 2 pilot, 1 hostes, 8 yolcu bulunduğu öğrenildi. Uçaktaki yolcuların Hüseyin Başaran'ın kızı Mina Başaran ve 7 kadın arkadaşı olduğu öğrenildi.

UÇAKTAKİ 11 KİŞİDEN KURTULAN OLMADI

İran'ın resmi haber ajansı IRNA, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Şarika şehrinden İstanbul'a geldiği belirtilen özel jette, 11 kişinin olduğunu ve kurtulan olmadığını bildirdi. IRNA, uçağın düştüğü alana arama kurtarma ekiplerinin sevk edildiğini duyurdu.

Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Hakan Tekin de uçakta 3'ü mürettebat 8'i yolcu 11 kişinin bulunduğunu doğruladı. Tekin, uçağın düştüğü yerin tespit edildiğini ve ekiplerin kaza bölgesine ulaşmaya çalıştığını söyledi. Hakan Tekin uçağın neden düştüğüne yönelik şu anda herhangi bir bilgi bulunmadığını ifade etti.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme bakanlığı, İran hava sahasında Türk jetinin düştüğüne dair bilgileri teyit etti.

KİMLİK BİLGİLERİ BELLİ OLDU

Uçaktaki yolcuların Hüseyin Başaran'ın kızı Mina Başaran ve 7 kadın arkadaşı olduğu öğrenildi. Mina Başaran'ın 7 arkadaşıyla birlikte Dubai’de düzenlediği bekarlığa veda partisinden döndüğü belirtildi.

Uçakta bulunan yolcular arasında Zeynep Coşkun, klinik psikolog Ayşe And, Bug Uniform’un kurucusu Burcu Urfalı, Gia Jewels’in kurucusu Aslı İzmirli, tasarımcı Liana Hananel, Baquette Jewellery'in kurucusu Jasmin Baruh ve Casa di Denim markasının kurucusu Sinem Akay bulunduğu belirtilirken kaptan pilotun Beril Gebeş olduğu açıklandı.

Geçtiğimiz 18 Şubat'ta başkent Tahran'dan kalkan ve 50'den fazla kişiyi taşıyan bir yolcu uçağı, İsfahan eyaletine bağlı Semirom kentinde düşmüştü. (DIŞ HABERLER)

İran’da yolcu uçağı düştü

Son Düzenlenme Tarihi: 11 Mart 2018 20:44

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