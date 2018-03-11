Gübre İzleme Sistemi’nin çiftçiye maliyeti 800 milyon

GÜİD Başkanı Metin Güneş: Gübre Takip Sistemi çiftçiye yıllık 600-800 milyon lira ek yük getirecek.

Mehmet ÇINAR

Gübre Üreticileri İthalatçıları ve İhracatçıları Derneği (GÜİD) Başkanı Metin Güneş, nitrat bazlı gübrelerin el yapımı patlayıcılarda kullanılmasına karşı yürürlüğe giren Gübre Takip Sistemi’nin (GTS), tüm gübre çeşitlerinde uygulanmasının, çiftçiye yıllık 600-800 milyon TL ek yük getireceğini söyledi. Güneş, sistemde gübrelere püskürtülen DNA’nın ise bitkiye zarar verdiği, yaş meyve ve sebze ihracatında çok ciddi sorunlar yaşanabileceğini vurguladı.

GÜİD, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına, 6 Nisan 2017 tarihli ‘Piyasaya arz edilen gübrelerin izlenmesine yönelik tebliğin’ gübre sektöründe ciddi sorunlar oluşturduğu gerekçesiyle yeniden düzenlemesi için başvuruda bulundu. GÜİD Başkanı Metin Güneş, bu tebliğin çıkış noktasının 2016 yılında özellikle el yapımı patlayıcı (EYP) yapımında kullanılan nitrat bazlı gübrelerin satışı açılınca takip etmek üzere tasarlandığını, ancak yönetmeliğin bir gecede tüm gübreleri kapsayacak şekilde Resmi Gazete’de yayımlandığını söyledi. Türkiye’de yıllık gübre tüketim maliyetinin 5.5 milyar TL civarında olduğuna dikkat çeken Güneş, tebliğe bağlı GTS’nin çiftçiye yıllık 600-800 milyon TL gibi ek bir maliyet yükü oluşturduğuna dikkati çekti.

Türkiye’de can kayıplarına sebep olacak hiçbir davranışı desteklemelerinin mümkün olmadığını belirten Metin Güneş, “Bu tebliğin çıkış sebebiyle aynı şekilde sadece nitratlı gübrelerde, hali hazırda satışı yasak ‘amonyum nitrat’, kalsiyum amonyum nitrat CAN 26 gibi EYP yapımında kullanılabilecek ürünler için kurulması uygundur ve bunu dernek olarak biz de destekliyoruz” dedi.

Yönetmeliğin tüm ürünlerde uygulanmasının ise çeşitli riskler ve sorunlar ortaya çıkardığını vurgulayan Metin Güneş, GTS’nin sadece bir firmaya ihale edildiğini kaydetti.

Gübre konusunda yeterli hammadde ve kaynağa sahip olmadığımızı da belirten Güneş, bu nedenle Türkiye’de kullanılan gübrenin yüzde 90’ın üzerinde ithal olduğunu açıkladı. Birçok firmanın paketli ve ambalajlı ürün getirdiğini söyleyen Güneş, “Bu nedenle ithal ürünlere uygulanamaz. Birçok ithalatçı bu uygulamadan dolayı pazardan çıkmayı düşünüyor. Piyasaya arzda ciddi miktarda düşüş yaşanacak ve bu da fiyat artışlarına ve tekelleşmeye neden olacak” dedi.

Metin Güneş, uygulamanın yaş meyve sebze ihracatına da ciddi etkileri olacağını vurguladı. Güneş, GTS’de bütün gübrelere DNA püskürtüldüğünü, barkod yapıldığını, bunun da maliyeti artırdığını söyledi. Gübre bu şekilde uygulandığında bitkiye zarar verdiğini dile getiren Metin Güneş, DNA’lı gübrelerle beslenen yaş meyve sebze için ‘DNA’lı’ diye antipropagandanın çok kolay yapılabileceğine işaret etti. Güneş, “Henüz yeni aşılmış bazı krizleri yeniden yaşamamak için bu tür zeminler hazırlamamak gerekir. Tarım, ülke ekonomisinde katma değeri çok yüksek ve büyük bir sektör. DNA püskürtülmesi ihracatta da ciddi sorunlar yaratacaktır” dedi. (Antalya/DHA)

Son Düzenlenme Tarihi: 11 Mart 2018 17:24

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