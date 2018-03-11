Afrin operasyonu ve medya eliyle yayılan yalanlar

Teyit.org, sosyal medyada Afrin operasyonuna ilişkin çeşitli iddialarla sunulan video ve görüntüleri analiz etti.

Merkez medyada Afrin operasyonu başladığı günden bu yana pek çok tartışmalı haber yer aldı. Daha önce bilgisayar oyununun videosunu ‘Afrin’de sıcak çatışma’ diye servis eden Habertürk bu kez de Çankırı’da halk tarafından kutsal sayılan ‘Asker balıkların’ sayılarının azalmasını ‘Sayısında azalma görülen asker balıkların Afrin’e gittiği düşünülüyor’ diyerek haberleştirdi. Bu haberle birlikte operasyonun başladığı günden bu yana ortaya atılan pek çok yalan ve yanlış görüntü yeniden tartışmaya açıldı. Teyit.org, operasyonun başından itibaren dolaşıma giren yanlış fotoğraf ve videoları derledi.

YALAN FOTOĞRAF VE VİDEOLAR

Yapılan derlemede Afrin operasyonundan olduğu iddia edilen 20 fotoğraf ve görsel bir araya getirildi. Bu görsellerden TSK’ye ait F-16 olduğu iddiasıyla paylaşılan bir görüntünün 2013 yılında Hollanda Hava Kuvvetlerine ait bir F-16’nın kokpitinden çekildiği ortaya çıktı. 30 Nisan 2013 tarihinde çekilen görüntüleri Hollanda Savunma Bakanlığının YouTube sayfasındaki videolarda görebilmek mümkün.

Pilotların Afrin’deki harekat sırasında kaydedilen konuşmaları olduğu iddia edilerek paylaşılan videodaki ses ise 2015 yılında bir polis amiri tarafından çekildiği belirtilen bir başka videodan.

Bir diğer örnek ise Afrin’de TSK’ye ait bir uçağın enkazına ait olduğu iddiasıyla paylaşılan görüntülerin Afganistan’da NATO bünyesinde görev yapan ve 2012’de düşen bir Türk helikopterinin enkazına ait olması.

RUSYA’DA ÇEKİLEN GÖRÜNTÜ AFRİN DİYE PAYLAŞILDI

Bir başka video ise 2012 yılında Rusya’nın gerçekleştirdiği tatbikattan. Afrin operasyonu sonrası dolaşıma giren videoyu, İHA, A Haber, Sözcü, Haber 7 ve Hürriyet gibi medya kuruluşları da yayımladı.

Afrin harekatı sırasında yaşanan patlamada bir kişinin havaya uçtuğu iddiasıyla paylaşılan fotoğraf ise Mısır’dan. 2015’te yaşanan bir patlamanın videosu olan görsel, yanmakta olan bir aracın etrafına toplanan kalabalığı ve ikinci kez patlayan aracı gösterdiği belirtiliyor.

Paylaşıldığı andan itibaren çok tartışılan görüntü ise Medal of Honor isimli bir bilgisayar oyunundan alınan görüntü. Afrin’deki operasyondan yeni görüntüler olduğu iddiasıyla Milliyet gibi haber sitelerinde ve Habertürk gibi kanallarda yayınlanan video 2010 yılında piyasaya çıkan Medal of Honor isimli bir bilgisayar oyunundan.

Afrin harekatı sırasında çekildiği iddia edilen ve TGRT Haber, Rudaw English, CNN Türk, A Haber, TRT Haber gibi haber kanalları tarafından da yayımlanan bir başka video ise Kasım 2017’de yani operasyon başlamadan Facebook’a yüklenmiş görünüyor. Görüntünün nereden olduğu ise belirsiz.

YALAN GÖRÜNTÜLER

TGRT Haber tarafından paylaşılan bir diğer videoda ise, Türk askerinin bir YPG’liyi kafasından vurduğunu gösterdiği iddia edildi. Ancak videonun, “sniper” başlığıyla 5 yıl önce video paylaşım sitesi LiveLeak’e yüklendiği ortaya çıktı. Yine 15 Mart 2013 tarihinde Suriye’den olduğu belirtilerek YouTube’a yüklenen videoda, bir ÖSO’lunun Ebu Fadl Tugayı tarafından öldürüldüğü belirtiliyor.

Sosyal medyada paylaşılan bir videoda, TSK tarafından Afrin’de ele geçirilen bir deponun YPG tarafından revir olarak kullanıldığı iddia edildi. Video, Odatv, Hürriyet, Milliyet, Sabah, Yeni Akit ve Haberler.com gibi internet siteleri tarafından da haberleştirildi. Ancak video ocak ayının başlarında “Kızıl Haç kutularında kara para bulunduğu iddiasıyla” YouTube’a yüklenmiş. (MEDYA SERVİSİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 11 Mart 2018 16:13

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