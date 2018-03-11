Avrupa’da gece boyunca Afrin eylemleri yapıldı

Avrupa’nın 33 kentinde cumartesi gecesi sokağa çıkan Kürtler, Afrin için eylemler yaptı. Öte yandan Şam, Afrin’i korumak üzere yeni birlikler gönderdi

TSK ve ÖSO güçleri Afrin kent merkezine yaklaşırken Avrupa’nın çeşitli kentlerinde yaşayan Kürtler cumartesi gecesi çok sayıda eylem yaptı. MA’nın haberine göre cumartesi gecesi sabaha kadar süren protesto gösterilerinde uluslararı kurumların sessizliği de protesto edildi.

Dortmund, Montpellier, Berlin, Rennes, Londra, Saarbrücken, Paris, Amsterdam, Leipzig, Zürih, Cenevre, Lozan, Bern, Stockholm, Marsilya, Viyana ve Nice gibi Avrupa’nın 33 kentinde havaalanlarında, konsolosluklarda, medya kuruluşlarında, tren istasyonlarında ve meydanlarda eylemler yapan Kürtler, Afrin’e destek istedi.

Kuzey Suriye Demokratik Federasyonu’nun çağrısı üzerine Irak Kürdistan Bölgesi’nde (IKB) de eylemler yapıldı. Süleymaniye, Kelar, Koyê, Qeladizê, Derbendîxan ve Kifrî’de binlerce kişi cumartesi günü sokağa çıktı. Bugün de Ranya, Halepçe, Süleymaniye, Erbil, Kerkük, Kelar, Koyê, Teqteq ve Seyîdsadiq’da protesto gösterileri düzenlenmesi bekleniyor.

ŞAM, YENİ BİRLİK GÖNDERDİ

Afrin operasyonunun 51’inci gününde devam ederken TSK ve ÖSO birliklerinin Afrin’i çevreleyen köylerde kontrolü ele geçirmeyi sürdürdüğü ve kent merkezine birkaç kilometreye kadar yaklaştığı, birliklerin Afrin kent merkezini çevreleyen tepelere konuşlandığı bildirildi. TSK, Afrin’e yaklaşırken Şam yönetimi, milislerden oluşan Halk Gücü’ne bağlı yeni bir birlikleri Afrin’e gönderdiği duyuruldu. Rudaw’ın yerel kaynaklardan aktardığı haberine göre, bu birlikler otobüs yoluyla Afrin’in güneyindeki Akibe köyünde konuşlandırıldı. Geçtiğimiz ay da Suriye hükümetine bağlı Halk Güçleri’nden bazı gruplar YPG’ye destek için Afrin’e gönderilmişti. (DIŞ HABERLER)

Son Düzenlenme Tarihi: 11 Mart 2018 16:08

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