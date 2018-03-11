ÖDP 9. Kongresi'nde birlikte mücadele vurgusu

ÖDP'nin 'Bir Yol Açalım' şiarıyla düzenlediği 9. Olağan Konferans ve Kongresi'nde muhalif siyaset özneleriyle birlikte mücadele vurgusu yapıldı.

Özgürlük ve Dayanışma Partisi (ÖDP), 'Bir Yol Açalım' şiarıyla düzenlediği 9. Olağan Konferans ve Kongresini yapıyor. Ankara'da Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde yapılan kongrede gelecek için yol açalım denilerek mücadele vurgusu yapıldı. 2019'a giderken solun ne yapacağının konuşulduğu konferans kararları da paylaşıldı. Kongrede muhalif siyaset özneleriyle birlikte mücade etme çağrısı ve kararlılığı vurgulanırken, ÖDP Başkanlar Kurulu Üyesi Alper Taş, AKP-MHP ittifakı için 'Faşizm ittifakı' ifadelerini kullandı.

ÖDP'nin Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde yaptığı 9. Olağan Kongresi'ne HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, CHP Milletvekilleri Orhan Sarıbal, İlhan Cihaner, Ali Şeker, Zeynep Altıok, Aykut Erdoğdu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, EMEP Genel Baskan Yardımcısı Şükran Doğan, Halkevleri Eş Genel Başkanı Dilşat Aktaş, KESK Eş Genel Başkanları Aysun Gezen ve Mehmet Bozgeyik, KESK'e bağlı sendika yöneticileri, TMMOB Başkanı Emin Koramaz, TTB Başkanı Raşit Tükel ve oyuncu Cengiz Bozkurt da katıldı.

'15 YILDA BATAKLIĞA SÜRÜKLENDİK'

ÖDP Başkanlar Kurulu Üyesi Pelin Bektaş günümüz koşullarında savaşın, çıkar politikalarının derinleştiğini ve sömürünün yoğunlaştığına dikkat çekti. “AKP iktidarıyla birlikte 15 yılda bataklığın içine sürüklendik. Bugün Meclis yok, yasama, yürütme, yargı yok. OHAL var, savaş var. Savaşın, yalanın, talanın ne yazık ki adı adalet ve kalkınma” diyen Bektaş, omuz omuza devrimci bir kucaklaşmayla neler yapılabileceğinin farkında olduklarını ifade etti. Türkiye'nin umuda ve mücadeleye ihtiyacı olduğunu belirten Bektaş, “Bu sorumluluk hepimizin. Eşitlik, demokrasi, kardeşlik, barış ve umut için bir yol açalım. Özgür bir gelecek için silahların sustuğu, barışın temin edildiği, Kürt sorunun barışçıl demokratik bir yolla çözüldüğü yol açalım” diye konuştu.

'AKP'NİN SALTANATI, BAHÇELİ'NİN KOLTUĞU TEHLİKEDE'

Kapitalist emperyalist sistemin içinde ahlaki, insani, vicdani, ekomik, ekolojik kriz yaşandığını ifade eden ÖDP Başkanlar Kurulu Üyesi Alper Taş ise, “Emperyalizmin çelişkisini insanlık, emek, özgürlük lehine çözmeliyiz. Bizim görevimiz budur. Bugün insanlığa sosyalizmden başka sunulacak iyi bir çıkar yoktur” dedi. Eskiden emek ve sermaye çelişkisi olduğunu şimdi ise siyasal islam çelişkisinin de varolduğunu söyleyen Taş, “İktidar huzur islamda dedi, islamda huzur bırakmadı. Elimizi yüzümüzü kana buladı. Piyasa sömürüsü derinleşti, doğa talan edildi” şeklinde ifade etti. Bugün güncel olan aktif görevin siyasal gerici politikayı ve AKP İktidarını yenmek olduğunu söyleyen Taş, Gezi'de, 7 Haziran seçimlerinde, Adalet Yürüyüşü'nde, referandumda AKP'nin yenildiğini dile getirdi.

"Seni başkan yaptırmayacağız diyen Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ, Gültan Kışanak içerde. Onları saygıyla selamlıyorum. Türkler ve Kürtler Ortadoğu'nun kadim halklarıdır, yana yana gelip emperyalizmi yenmelidir” diyen Taş, AKP ve MHP'nin seçim ittifakını 'Faşizm ittifakı' olarak niteledi. Kürtlere statü verilmesinden korkulmaması gerektiğini dile getiren Taş, “Vatan teklikede diye savaş açıyorlar. Vatan tehlikede değildir. AKP'nin saltanı, Bahçeli'nin koltuğu tehlikededir” değerlendirmesinde bulundu.

Kongrede seçime gidecek Başkanlar Kurulu listesinde, Pelin Bektaş, Çiçek Çatalkaya, Önder İşleyen, İlknur Başer, Alper Taş isimleri yer alıyor.(Ankara/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 11 Mart 2018 16:03

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