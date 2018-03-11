Seralarda en fazla domates üretiliyor

TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, 10 yılda örtü altı sebze ve meyve üretiminin 2 milyon 810 bin ton arttığını bildirdi.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, örtü altında üretimin 8 milyon tona dayandığını bildirerek, “10 yıllık dönemde örtü altı sebze ve meyve üretimi yüzde 55,6 artarak 5 milyon 53 bin tondan 7 milyon 863 bin tona çıktı. 10 yılda örtü altı sebze ve meyve üretimi 2 milyon 810 bin ton arttı” dedi.

Örtü altı üretimin 10 yıllık dönemde meyvede 244 bin ton, sebzede 2 milyon 566 bin arttığı bilgisini veren Bayraktar, şunları kaydetti: “Örtü altında en fazla domates üretiliyor. Domates üretimi, toplam örtü altı üretimin yüzde 48,7’sini, sebze örtü altı üretiminin yarısından fazlasını, yüzde 51,9’unu karşılıyor. 2017 verilerine göre örtü altında 3 milyon 830 bin ton domates, 1 milyon 122 bin ton hıyar, 791 bin ton karpuz, 186 bin ton kavun, 395 bin ton sivri biber, 101 bin ton dolmalık biber, 345 bin ton patlıcan, 219 bin ton sakız kabak, 48 bin ton taze fasulye, 67 bin ton kıvırcık marul, 29 bin ton göbekli marul, 19 bin ton aysberg marul üretiliyor. 2007 yılında örtü altı üretimi olmayan salçalık ve kapya biber olarak 129 bin ton, çarliston biber olarak 80 bin ton üretim var. Sebzelerden örtü altında 2007 yılından farklı olarak pepino, beyaz turp üretimi yapılıyor.”

Bayraktar, serada meyve üretimine ilişkin ise şu bilgileri verdi: “Meyvelerden muzda örtü altı üretim 10 yıllık dönemde 135 bin tondan 322 bin tona, çilek üretimi 100 bin tondan 155 bin tona çıktı. Üretimi yapılan ürünler içinde, kayısı, erik, nektarin şeftali bile var. 2007 yılında örtü altı üretimi olmayan meyvelerden üzüm, kayısı, erik ve nektarin şeftali de az da olsa üretim gerçekleştiriliyor. Örtü altında 964 ton üzüm, 794 ton kayısı, 166 ton erik, 60 ton da nektarin şeftali üretimi bulunuyor.” (ANKARA)

Son Düzenlenme Tarihi: 11 Mart 2018 15:35

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