Euroleague’de haftanın MVP’si Fabien Causeur
11 Mart 2018 07:46
Real Madrid'in Fransız basketbolcusu Causeur, Euroleague'de 25. haftanın en değerli oyuncusu (MVP) unvanına layık görüldü.
Euroleague‘in 25. haftası geride kalırken en değerli oyuncu olarak Real Madrid‘ten Fabien Causeur seçildi.
Sakatlıklardan canı yanan Madrid, evinde konuk ettiği Panathinaikos‘u 92-75 mağlup ederken, Fransız oyuncu da galibiyette kilit rok oynamıştı.
Causeur 26 sayı-4 ribaunt-4 asistle maçı tamamladı.
Causeur'nun Arjantinli takım arkadaşı Facundo Campazzo ile İspanya temsilcisi Baskonia'da forma giyen Brezilyalı Marcelo Huertas, 28 verimlilik puanıyla haftanın en iyi ikinci oyuncusu unvanını paylaştı. (SPOR SERVİSİ)Son Düzenlenme Tarihi: 11 Mart 2018 07:50
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