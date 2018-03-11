Galatasaray evinde düşme hattındaki Konya’yı ağırlıyor

Süper Lig 25. hafta maçlarında Galatasaray kendi evinde Atiker Konyaspor’u konuk ederken Fenerbahçe Evkur Yeni Malatyaspor’la karşı karşıya gelecek.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu 25. haftası kapsamında Atiker Konyaspor’u Türk Telekom Stadyumunda konuk ediyor. Bu akşam saat 19.00’da başlayacak olan mücadeleyi Halil Umut Meler yönetecek. Meler’in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy yapacak. Karşılaşmada dördüncü hakem olarak Serkan Tokat görev alacak.

Halil Umut Meler bugüne kadar Galatasaray’ın 5 maçında görev aldı. Galatasaray bu maçların 4’ünü kazandı, 1 maç ise berabere bitti. Galatasaray’ın 12 sarı, 1 kırmızı kart gösteren Meler, diğer takımlara ise 13 sarı, 1 kırmızı kart çıkardı. Halil Umut Meler son olarak Galatasaray’ın 27 Ocak 2018’de Osmanlıspor’u Türk Telekom Stadyumunda 2-0 yendiği maçta görev almıştı.

3 OYUNCU CEZA SINIRINDA

Galatasaray’da Mariano Filho, Sofiane Feghouli ve Fernando Reges, Atiker Konyaspor maçı öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu futbolcular, sarı kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve ligin 26. haftasındaki Fenerbahçe derbisinde görev alamayacak.

SAHASINDA YENİLMEZ

Galatasaray, Türk Telekom Stadında oynadığı son 18 resmi maçta rakiplerine yenilmedi.

Sahasındaki son yenilgisini geçen sezonun 30. haftasında Kasımpaşa karşısında yaşayan Galatasaray, daha sonra çıktığı 18 resmi maçtan 16 galibiyet ve 2 beraberlikle ayrıldı.

Galatasaray, evinde oynadığı son 14 lig maçında ise 13 galibiyet ve bir beraberlik aldı.

MUHTEMEL 11’LER

GALATASARAY: Muslera, Mariano, (Linnes), Maicon, Serdar, Nagatomo, Donk, Feghouli, Belhanda, Selçuk, Rodrigues, Gomis

ATİKER KONYASPOR: Serkan Kırıntılı, Ali Turan, Moke, Filipovic, Ferhat Öztorun, Skubic, Ömer Ali Şahiner, Milosevic, Bourabia, Eto’o, Jahovic

‘KUPAYI KALDIRMAK İSTİYORUZ’

GALATASARAY’da Fernando Muslera, Bafetimbi Gomis ve Fernando, Konyaspor maçı öncesi Galatasaray Televizyonuna açıklamalarda bulundu.

Fernando Muslera, “Tek hedefimiz mayısta şampiyonluk kupasını kaldırmak” derken “Çok önemli maçlar bizi bekliyor. O maçlara zor maçlar değil, güzel ve her oyuncunun oynamak istediği maçlar olarak bakmak gerekir. Şu anda lideriz ama ayaklarımızın yere basması gerekiyor. Önemli ve güzel maçlar var önümüzde. Hepimizin tek amacı Mayıs’ta şampiyonluk kupasını kaldırmak. Oğlum Kailash da o kupayı kaldırmak istiyor” dedi.

Bafetimbi Gomis ise futbolun bir takım oyunu olduğuna vurgu yaptı ve “Golleri atıyorum ama bu sadece benim değil takımın başarısı. Çünkü takım oyunu oynuyoruz. Beni destekleyen taraftarımıza, hocama ve arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Sakatlık sürecinin ardından yeniden sahalara dönen Fernando ise “Hedefimiz her zaman taraftarımızı mutlu etmek. Ben de sahaya çıkarken önce bunu düşünüyorum ve taraftarlarımızı saha içinde iyi temsil etmek için çalışıyorum. Önümüzde önemli maçlar var. İyi performans göstererek ve hepsinden iyi sonuçlar alarak hedefimize ulaşmak istiyoruz” şeklinde konuştu.

FENERBAHÇE, MALATYA DEPLASMANINDA

FENERBAHÇE, Spor Toto Süper Lig’in deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor’la karşı karşıya gelecek. Süper Lig’de oynadığı son 2 maçta Beşiktaş ve Teleset Mobilya Akhisarspor’a yenilen Fenerbahçe, zirve yarışında önemli bir deplasmana çıkacak. Son iki haftada kaybettiği puanlarla lider Galatasaray’ın 6 puan gerisine düşen sarı-lacivertliler, 44 puanla 4. sırada bulunuyor. Teknik Direktör Erol Bulut yönetimindeki Malatya temsilcisi, son 4 haftadır yenilmiyor. Ligde son 2 maçını da galip bitiren sarı-siyahlılar 34 puanla 9. sırada yer alıyor.

FENERBAHÇE’DE İKİ EKSİK

Fenerbahçe’de iki futbolcu sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek. Sarı-lacivertlilerde sakatlığı devam eden Vincent Janssen ile İsmail Köybaşı, Malatya deplasmanında oynayamayacak. Kırmızı kart cezaları biten Alper Potuk ile Kaleci Volkan Demirel ise Teknik Direktör Aykut Kocaman’ın şans vermesi durumunda forma giyebilecek. Öte yandan Fenerbahçe’de, İspanyol Santrfor Roberto Soldado sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Soldado, Malatya deplasmanında sarı kart görmesi durumunda 26. haftadaki Galatasaray derbisinde cezalı duruma düşecek.

GÜNÜN MAÇLARI

13.30 Göztepe - Antalyaspor

13:30 Kayserispor - Kardemir Karabükspor

16:00 Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe

19:00 Galatasaray - Atiker Konyaspor (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 11 Mart 2018 02:55

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