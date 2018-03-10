Vapur seferleri yapılamadı, Marmaray'da yoğunluk yaşandı

İstanbul Şehir Hatları A.Ş. sis nedeniyle bütün vapur seferlerini iptal edince Sirkeci ve Üsküdar Marmaray istasyonlarında yoğunluk yaşandı.

İstanbul Şehir Hatları A.Ş'nin İstanbul'u etkisi altına alan yoğun sis nedeniyle bütün vapur seferlerini iptal etmesinin ardından, Sirkeci ve Üsküdar Marmaray istasyonlarında yoğunluk yaşandı.

İstanbul Boğazı'nda etkili olan sis deniz ulaşımını olumsuz etkiledi. Yoğun sis nedeniyle Şehir Hatları tüm vapur seferlerini iptal etti.

Sabah saatlerinde başlayan, akşam saatlerinde etkisini arttıran sis nedeniyle, Şehir Hatları A.Ş. tüm vapur seferlerini iptal ettiğini duyurdu.

Vapur iskelelerinden "Sis nedeniyle seferlerimiz iptal edilmiştir" anonsları yapıldı. Şehir hatları seferlerini iptal ederken; Beşiktaş-Üsküdar, Üsküdar-Beşiktaş motor seferlerinin karşılıklı devam ettiği görüldü.

Vapur seferleri iptal edilince yurttaşlar Marmaray istasyonlarına akın etti. Özellikle Sirkeci Gar istasyonunda yolcular saatlerce uzun kuyruklarda bekledi. Yoğunluk nedeniyle gruplar halinde istasyondan içeri alınan bazı vatandaşlarla güvenlik görevlileri arasında tartışmalar yaşandı.

Yoğunluk nedeniyle istasyon girişinde bekleyen bir yolcu, "Uzun süredir bekliyoruz. İlk başta vapura gittik. Vapur seferleri de olmadığı için yoğun bir kalabalık oluştu. Sis de açılacak gibi değil. Bizlerde böyle sıranın bize gelmesini bekliyoruz. Gelince bineceğiz. İçeri de yavaş yavaş alıyorlar" diye konuştu.

Eşi ve çocuklarıyla bekleyen bir diğer bir yolcu ise, "Önce vapura gittik iptal olduğunu görünce marmarayla ulaşalım dedik. Burada da izdiham olunca çocuklarla bekliyoruz. Karınlarını doyuruyoruz" dedi.

Bazı vatandaşlar ise kuyrukta beklerken sosyal medya üzerinden canlı yayın yaparken, bazıları ise özçekim yaptı. Uzun kuyrukta beklemekten yorulan bazı vatandaşların banklara oturduğu görüldü. (DHA)

Son Düzenlenme Tarihi: 10 Mart 2018 23:40

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