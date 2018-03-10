Felç tedavisi gördüğü sırada hayatını kaybeden Oyuncu Ercan Yazgan toprağa verildi.

Felç tedavisi gördüğü sırada hayatını kaybeden Oyuncu Ercan Yazgan, Üsküdar'daki Şakirin Cami'sinde kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Felç geçirerek hastaneye kaldırılan 71 yaşındaki Oyuncu Ercan Yazgan, önceki gün hayatını kaybetmişti. Bizimkiler dizisinde canlandırdığı Kapıcı Cafer ve Kaygısızlar dizisinde canlandırdığı Memnun karakteriyle tanınan usta sanatçı için Üsküdar Şakirin Cami'sinde cenaze töreni düzenlendi. Törene aralarında İlyas Salman, Nuri Alço, Volkan Severcan, Menderes Samancılar'ın da olduğu sanatçı arkadaşları, yakınları ve sevenleri katıldı. Törende taziyeleri Ercan Yazgan'ın oğlu Can Yazgan ve manevi kızı Buket Dereoğlu kabul etti.

Oyuncu Ercan Yazgan hayatını kaybetti

'MUTLU BİR ŞEKİLDE BİZE VEDA ETTİ'

Can Yazgan, "Sinemadan, oyunculuğundan, aktörlüğünden önce iyi bir insandı babam. Hayatını istediği gibi yaşadı. Mutlu oldu, mutlu bir şeklide de bize veda etti. Kapıcı Cafer'di, Şoför İsmet'ti. Bunun haricinde birçok tiyatro oyununda seyircileriyle birlikte oldu. Ne mutlu ona ki buradaki kalabalık ona veda etmeye geldi" dedi.

Manevi kızı oyuncu Buket Dereoğlu ise, "Onu insan olarak, baba olarak tanıdım. Her şeyden önce çok değer verdiğim bir adamdı. Beni o yetiştirdi. Herkese karşı doğru davranmış, çok iyi bir insandı" diye konuştu.

Törene katılan Nuri Alço, Yazgan hakkında, "Çok büyük bir ustayı kaybettik. Türkiye'nin her zaman televizyonla evlerinde olan bir insandı. Son zamanları biraz problemli geçti. Ezgin bir insandı. Türk sinemasının başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

Ercan Yazgan, kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi. (DHA)

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