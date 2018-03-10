İzmir Bornova'da kadınlar 8 Mart etkinliğinde buluştu

İzmir Bornova'da Ekmek ve Gül Dergisi okuru kadınlar, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinliğinde bir araya geldi.

İzmir'in Bonrova ilçesinde Ekmek ve Gül Dergisi okuru kadınlar bir araya gelerek 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında Atatük Mahallesi Kültür Merkezi'nde etkinik düzenledi.

Etkinlikte ilk olarak 8 Mart'ın tarihçesini anlatan kısa bir konuşma yapılırken konuyla ilgili sinevizyon göstersi geçekleştirildi. Kuruluş süreci devam eden Bornova Kadın Dayanışma Derneği adına söz alan Serap Akkuş, Bonova'nın farklı mahallelerinde oturan kadınlar olarak şiddete, tacize, tecavüze, ucuz iş gücü yapılmaya ve güvencesiz çalışmaya karşı bir araya gelerek dernek kurma çalışmalarına başladıklarını söyledi.

Ekmek ve Gül Dergisinde okudukları diğer illerdeki kadınların dernek çalışmalarından örnek aldıklarını ifade eden Akkuş, "Derneğimizin amaçlarından biri kadının ezilmişliği sorununun ekonomik ve politik temellerini anlamak ve farkındalığı artırmak, buna karşı mücedeleyi güçlendirmektir" dedi.

'BİZİM 8 MART'IMIZ ÖRGÜTLENME VE MÜCADELEDİR'

Emek Partisi İzmir İl Başkanı Emine Uyar, kadınların mücadelesinin yıllardır devam ettiğini belirterek kadınların çalışma yaşamında haklarının gasbedildğini söyledi. Uyar, "Bugünlerde herkes kadınların 8 Mart'ını kutluyor. Reklamlarda kutlanıyor, siyasi parti liderleri kutluyor ama nasıl kutluyorlar? Büyük şirketler kendi kadın çalışanlarının ne örgütlenme hakkını tanıyor, ne onlara insanca bir ücret veriyor, ne de işçi sağlığı ve iş güvenliğini dikkate alan bir çalışma ortamı sunuyor. Ama iki yüzlü bir şekilde çıkıp reklamlarda 8 Mart'ımızı kutluyorlar. Bizim 8 Mart'ımız örgütlenme, mücadele, haklarımızı koruma ve geliştirme günüdür" dedi.

'TALEPLERİMİZ VE HAKLARIMIZ İÇİN ÖRGÜTLENMELİYİZ'

Daha sonra söz alan Genel-İş İzmir 7 Nolu Şube Sekreteri Özgür Genç, kadınların her alanda sömürüldüğünün altını çizerek "Kadınlar ilk olarak aile içerisinde, daha sonra iş yaşamında emekçi olarak sömürülmektedir. Kadının aile içindeki konumu toplumsal üretimdeki yerini de belirlemekte. Kadınlar daha ucuz ve örgütsüz iş gücü olarak görülmekte" dedi. Çıkartılan antidemokratik yasalardan daha çok kadınların etkilendiğini ifade eden Genç, "Patronların dernekleri, sendikaları ve siyasi partileri var. Patronlar güçlü çünkü örgütlüler. Bizler de, kadınlar da taleplerimiz ve haklarımız için örgütlenmeliyiz" dedi. Eğitim Sen İzmir 4 Nolu Şube Yönetim Kurulu Üyesi Reyhan Kaygısız ise OHAL'le birlikte kadınların haklarının daha fazla gasbedildiğini söylerek buna karşı her alanda mücadele etme çağrısında bulundu.

Etkinlik Bornova Kadın Dayanışma Derneği üyesi kadınların sunduğu koro dinletisi ile devam etti. (İzmir/EVRENSEL)

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