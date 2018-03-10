Artvin Borçka’da baraj gölünde tekne alabora oldu: 1 kayıp

Artvin'in Borçka ilçesindeki Muratlı baraj gölünde bir tekne alabora oldu. Teknedeki kişilerden biri yüzerek kıyıya çıkarken, diğeri ise kayboldu.

Artvin Borçka'da teknenin alabora olması sonucu bir kişi kayboldu.

Olay, bugün saat 14.00 sıralarında Borçka ilçesi Muratlı köyünde meydana geldi. 50 yaşındaki Muhammet Ay ve 40 yaşındaki Ekrem Aydın'ın içinde bulunduğu tekne, Muratlı baraj gölünde alabora oldu. Olayda, Ekrem Aydın yüzerek kıyıya çıkmayı başarırken, Muhammet Ay ise gölde kayboldu. Ekrem Aydın olay yerine gelen ambulansla kontrol amaçlı Borçka Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay sonrası bölgeye AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kayıp Muhammed Aydın'ı arama çalışması başlatıldı. Olay üzerine AFAD ve itfaiye ekiplerinin yanı sıra, Hopa ilçesinden bölgeye sevk edilen 4 deniz polisi de tüple dalarak nehirde arama yaptı. Çok sayıda bölge sakini ile jandarma ekipleri de nehir çevresinde arama çalışmalarına eşlik etti. Olayı haber alan kayıp Muhammet Ay’ın akrabaları ve aile fertleri de nehir kenarına gelerek arama çalışmalarını izleyerek gözyaşı döktü. Çalışmalar, bölgede etkili olan rüzgâr nedeniyle derede güçlükle sürüyor. (Artvin/DHA)

Son Düzenlenme Tarihi: 10 Mart 2018 18:03

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