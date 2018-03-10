Karamollaoğlu: İttifaka katılın diyorlar; ben deli miyim?

Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, AKP ile MHP'nin "Cumhur İttifakı" olarak adlandırılan seçim ittifakına değinerek "Hükümetin aleyhinde konuşanlar yarın hapse atılıyor, işinden oluyor. Böyle bir ülke olmaz. Şimdiden 'Gelin Cumhur İttifakı'na katılın' diyorlar. Ya ben deli miyim ki böyle bir mesuliyetin altına gireyim? Bu millet, 20 tane, 120 tane değil 250 tane milletvekilliğine bile satılamaz" dedi.

SP Lideri Temel Karamollaoğlu, Karaman'da partisinin il başkanlığı kongresine katıldı. Karamollaoğlu, ülke sorunlarının hükümetin gündeminde olmadığını ifade etti. Ülkenin oldukça karışık bir dönemden geçtiğini belirten Karamollaoğlu "Kiminle ülke meselelerini görüşmeye kalksak, her birinin çok ama çok ciddi problemlerle karşı karşıya olduğuna şahit oluyoruz. Öbür taraftan da dönüp bu ülkeyi 15 yıldır yönetenlere, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne, hükümete bakıyoruz. Hikmet-i ilahi, bu problemlerin neredeyse hiçbiri onların gündeminde yok. Türkiye'de bir tane gündem var onlara göre. Meclis'ten seçimlerle ilgili yasalar çıktı. Uyum yasalarını bekliyorduk biz ama sadece seçimlerle ilgili bir paket getirildi. Daha seçim gündemde bile değilken yer yerinden oynuyor, 'Cumhur Birliği, Cumhur İttifakı' diye. Şu anda bir hükümet var, Meclis var, şu anda ülkenin problemleri, dertleri var" dedi.

'ASKERİ OPERASYON SİYASİ MESELE HALİNE GETİRİLMEMELİ'

Afrin'e yönelik askeri operasyonun iç politika malzemesi olarak kullanılmasını eleştiren Karamollaoğlu, bunun siyasi bir mesele haline getirilmemesi gerektiğini ifade etti.

'BEN DELİ MİYİM Kİ 'CUMHUR İTTİFAKI'NA KATILAYIM?'

Adalet mekanizmasını eleştirerek herkesin üzerinde bir baskı ve bundan dolayı endişe olduğunu vurgulayan SP Genel Başkanı, "Hükümetin aleyhinde konuşanlar yarın hapse atılıyor, işinden oluyor. Böyle bir ülke olmaz. Şimdiden 'Gelin Cumhur İttifakı'na katılın' diyorlar. Ya ben deli miyim ki böyle bir mesuliyetin altına gireyim? Bizim kaç bakanlık, kaç milletvekili beklentimiz varmış? Bu millet, 20 tane değil, 120 tane değil, 250 tane milletvekilliğine bile satılamaz. Bunu herkes bilsin" diye konuştu. (DHA)

‘Ortaklaşma tartışması talepler üzerinden yapılmalı’

Son Düzenlenme Tarihi: 10 Mart 2018 17:31

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