Güngören'de şeker fabrikalarının satılmasına karşı eylem

Güngören Demokrasi Platformu ve CHP Güngören İlçe Örgütü ortak bir basın açıklaması ile şeker fabrikalarının satılmasını protesto etti.

Güngören Kale Center AVM önünde gerçekleştirilen basın açıklamasını CHP Güngören İlçe Başkanı Temel Akkoç okudu. Akkoç, cumhuriyetin ilk yıllarında binbir zorlukla kurulan şeker fabrikalarının, iktidar tarafından sermaye gruplarına peşkeş çekildiğini belirtti.

'BU ÖZELLEŞTİRMELERİ SÜMERBANK'TAN, SEKA'DAN, TEKEL'DEN BİLİYORUZ'

Nişasta bazlı şeker üretiminin tüm dünyada gerilediği fakat Türkiye'de büyüdüğünün vurgulandığı açıklamada "Ülkenin en temel üretim tesisleri, üretimin yanı sıra istihdama, sosyal ve ekonomik kalkınmaya önemli katkıları bulunmuş kamuya ait fabrika ve tesislerin geçtiğimiz yıllar içinde birer birer özelleştirilmiştir. Bunun üretici köylü ve işçi için yıkım anlamına geldiği defalarca görülmüştür. Bu özelleştirme sürecini SEKA'dan, TEKEL'den, Sümerbank'tan dolayı çok iyi biliyoruz" denildi.

Şekerde özelleştirme yüz binlerce işçi ailesini etkileyecek

Açıklamanın sonunda hükümeti ve yetkililere uyarı yapılırken "Her zaman emek ve emekçiden yana olan bizler, şeker fabrikalarının 'özelleştirme' adı altında peşkeş çekilerek satılmasına ve kapatılmasına karşıyız" ifadeleri yer aldı. (İstanbul/EVRENSEL)

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Son Düzenlenme Tarihi: 10 Mart 2018 16:10

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