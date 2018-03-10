Türkiye'deki ensest gerçeğini anlatan kitap ‘sakıncalı’ bulundu, imza günü iptal edildi

CNN Türk Haber Spikeri Büşra Sanay’ın ensesti anlattığı ‘Kardeşini Doğurmak’ kitabı için yapılacak 2 imza günü ‘sakıncalı’ bulunarak iptal edildi.

Gazeteci Büşra Sanay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kitabı için düzenlenecek 2 imza programının, kitabın konusu sakıncalı bulunarak iptal edildiğini duyurdu. Sanay Twitter’daki hesabından iptalleri, “İlk sansür AVM yöneticilerinden geldi. İki imza programım konu sakıncalı bulunduğu için iptal edildi. Kardeşini doğurmak öyle bir yaraya dokundu ki görmememiz için ellerinden geleni yapıyorlar” paylaşımında bulundu.

‘KARDEŞİNİ DOĞURMAK’

CNN Türk Haber Spikeri Büşra Sanay, çalışmasında ensest mağdurlarından ailelere, sosyologlardan ilahiyatçılara, hukukçulardan eğitimcilere, psikologlardan adli tıpçılara kadar her kesimden insanla konuşarak Türkiye’nin ensest tablosunu gözler önüne seriyor.

Zülfü Livaneli Sanay’ın çalışması hakkında yaptığı bir değerlendirmede şu ifadeleri kullanıyor: “Büşra Sanay insanlığın en karanlık noktasına, en bağışlanmaz suçuna büyük bir cesaretle eğiliyor ve ne kadar acı olursa olsun gerçeğin gözünün içine bakmaya çağırıyor bizi. Belki de arınma, bu yüzleşmelerle gelecek. Büşra gibi duyarlı insanların acı çekme pahasına yazdığı, böyle önemli kitaplarla… Okurken sarsılacaksınız hem de çok sarsılacaksınız. Sanırım gerekli olan da bu…” (KÜLTÜR SERVİSİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 10 Mart 2018 14:35

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