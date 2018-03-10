Erdoğan, Mersin'de ‘bozkurt’ işaretiyle selam verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mersin'de konuşması esnasında 'bozkurt' işareti yaptı. ‘Reis bizi Afrin’e götür’ sloganlarına yanıt verdi.

AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, partisinin Mersin İl Kongresi öncesinde salon önünde bekleyenlere konuştu. Erdoğan’ın “bozkurt” işareti yapması dikkat çekti. “Reis bizi Afrin’e götür” sloganları üzerine “Sefer görev emri geldiği zaman önce ben sonra hep beraber gideceğiz. Çünkü biz şehadete inanıyoruz” dedi.

Erdoğan, buradaki konuşmasında daha önce dile getirdiği "Sefer görev emri"ni bir kez daha hatırlattı. Erdoğan, "Reis bizi Afrin'e götür" sloganları üzerine "Sefer görev emri geldiği zaman önce ben sonra hep beraber gideceğiz. Çünkü biz şehadete inanıyoruz" dedi.

Erdoğan, "Afrin'deki ilerleyişimiz devam ediyor. Teröristlerden 3195'i bu sabah itibarıyla etkisiz hale getirilmişti. Herhalde şimdi çok daha ilerlemiş vaziyette. Ve Afrin'e doğru ilerliyoruz. Burada bir terör koridoru oluşturmak istediler" diye konuştu.

Toplananlara hitabında FETÖ'yü de hedef alan Erdoğan, "Birisi kaçmış gitmiş Pensilvanya'ya, öbürü gitmiş Almanya'ya, öbürü Hollanda, öbürü şurada, öbürü burada... Nereye giderseniz gidin, siz kaçacaksınız, biz kovalayacağız" dedi. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 10 Mart 2018 14:41

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