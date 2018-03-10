Çocuk istismarcısı ‘Şaka yaptım’ dedi, serbest bırakıldı

Ağrı Doğubayazıt’ta bir okulda çocuğa istismarda bulunan M.Ö’nün 'Şaka yaptım' diyerek serbest kaldığı ortaya çıktı.

Nimet ÖLMEZ

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde yaşanan 2 cinsel istismar olayı, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Van Kadın Derneği (VAKAD) aktivisti Songül Özinver'e yapılan başvuruyla ortaya çıktı. Doğubayazıt'ta bir çocuk, S. adlı bir erkek tarafından cinsel istismara maruz bırakılırken, diğer olayda ise ilçede bulunan bir okulda bir çocuk, okulda çalışan M.Ö’nün cinsel istismarına maruz kaldı. İlk istismar olayıyla ilgili bir kişi tutuklanırken, diğer olayda ise gözaltına alınan okul çalışanı M.Ö'nün serbest bırakıldığı belirtildi.



Kendisine son günlerde ulaşan bir başvurucusu sayesinde olaylardan haberdar olan ve daha sonra harekete geçen Songül Özinver, yaşananları anlattı.

‘OLAYLARIN ÜSTÜ ÖRTÜLDÜ’

Başvurucunun olaylara şahitlik ettiğini dile getiren Özinver, “Başvurucu, olayların üstünün örtüldüğünü ve benim bir şekilde kendisine destek olmamı istedi. Kendisi güvenlik gerekçesiyle bilgilerini açıklamamı istemedi. Ama yaşanan bu her 2 istismarda da yerel basının mağdur çocukların yanında yer alıp duyarlı davranmaları gerekirken, tam tersi bir durumun yaşandığını ve zanlılardan birinin serbest bırakılmasının haber bile yapılmadığını anlattı” dedi.

ABLASININ EŞİNİN İSTİSMARINA MARUZ KALDI

Bu başvurunun ardından 2 istismar olayını da ilçeden bulduğu kaynaklar üzerinden araştıran Özinver, şu bilgileri paylaştı: “İlk olay, Doğubayazıt’ın bir köyünde yaşanmış. Bir aile, İstanbul’da hasta ziyaretine gidiyor. Ve yakın köyde oturan damatları S. ve eşini evde kalan kızlarına göz kulak olması için eve çağırıyor. Bu süre içerisinde damat S., 13 yaşındaki kız çocuğunu gece istismara maruz bırakıyor. Çocuk olayı sadece okuldaki öğretmenine anlatabiliyor. Öğretmen de gerekli resmi kurumlara ve jandarmaya haber veriyor. S., isimli erkek tutuklanıyor. Kız çocuğu önce korumaya alınıyor, sonra da eve getiriyorlar. Şimdi okuluna devam etmeye çalışıyor. Yine çocuğun ablası da aldığı tehditlerden dolayı sığınma evine yerleşmiş, boşanmaya çalışıyor. Bunları bana anlatan başvurucum olayı takip etmemizi ve destek olmamızı istedi.”

KÖY MUHTARI: ADAM TUTUKLANDI SORUN YOK

Özinver, daha sonra köy muhtarına ve çocuğun babasına ulaştığını belirterek, görüşmelerin ayrıntılarına ilişkin şunları söyledi: “Önce, muhtarla bir görüşme yaptık. Muhtar, ‘Evet öyle bir olay yaşandı; ama şu an sorun yok, kız çocuğunu eve getirdik adam da tutuklandı’ şeklinde bir açıklaması oldu. Yine babadan da kimi bilgiler aldım, baba bana; ‘O adam akli dengesi yerinde değil’ diyor. Anlatmaya çalıştım. Adamın deliliğe vurup cezadan kurtulmaması gerektiği üzerine konuştuk. Zaten ilk ifadesinde de sanık öyle ifade vermiş, ‘Akli dengem yerinde değildir’ demiş. Babayı ısrarla destek olmak için aradım ve ilk duruşmada haber vermesini istedim. Yine, çocuk daha önce de ablasının yanına gittiği dönemlerde eniştesinin tacizine uğradığını anlatmış. Ablası ‘O senin eniştendir, yanlış anlamışsındır’ deyip çocuğu ciddiye almamış. Yani, bu olay çok önceden 'Ben geliyorum' demiş. Ama çocuk destek bulamamış. İlk ifadesinde kendini ‘deliye’ vurup aklamaya çalışan erkeğin bundan dolayı ceza almadan çıkmasını engellemek gerekiyor. Biliyorsunuz nerdeyse bütün istismarcılar, kadın katilleri aynı savunmayı yapıyor.”

İSTİSMAR SAVUNMASI: ŞAKA YAPTIM

Diğer bir istismarın da ilçeye bağlı bir okulda M.Ö. adlı okul çalışanı tarafından gerçekleştiğini ifade eden Özinver, “Okula yeni gelmiş bir çocuğu, okul çalışanı tarafından istismara maruz kalıyor. Çocuk kütüphaneye kitaplarını almaya giderken, M.Ö., isimli erkek onu bir odaya kilitleyerek saldırıyor. Çocuk bir şekilde elinden kurtularak yaşananları önce arkadaşlarına sonra da okul müdürüne anlatıyor. Saldırıyı yapan M.Ö’yü müdür çağırıyor. Adam ‘Kıza karanlık odada üstüne kapıyı kilitleyerek şaka yapmak istedim. Korkutarak şaka yapacaktım’ sözleriyle kendini kurtarıyor. Tabi, okul müdürü de inanıyor. Ama çocuk yine de şikayetçi olduğunu söylüyor, böylelikle adam gözaltına alınıyor. Adam okul müdürüne anlattıklarının aynısını mahkemede de anlatıyor. Adam ceza almadan serbest bırakılıyor” diyerek olayı anlattı.

'ETKİLİ YARGILAMALAR YAPILMALI’

Özinver, olayın peşine düşüp şikayetçi olmadığı için ailenin de suçlu olduğunu belirterek, her 2 dosyanın da hukuki süreçlerini takip etmeye çalışacaklarını söyledi. “Düşünün istismar o kadar meşrulaştırılıyor ki, bunu yapan failler çıkıp ‘Şaka yaptım’ deyip işin içinden sıyrılabiliyor” sözleriyle yaşananlara tepki gösteren Özinver, istismar vakalarında daha etkili bir yargılama ve takip sistemine ihtiyaç duyulduğunu kaydetti. (Van/MA)

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Son Düzenlenme Tarihi: 10 Mart 2018 09:11

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