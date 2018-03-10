İhraç edilen Ateş, Demirtaş’ın Seher'ini tiyatroya uyarladı

KHK ile ihraç edilen 26 yıllık hemşire Hülya Ateş, Demirtaş’ın ‘Seher’ adlı kitabından uyarlanan tek kişilik tiyatro oyununu 8 Mart’ta sahneledi.

KHK ile ihraç edilen 26 yıllık hemşire Hülya Ateş, “Seher” isimli tek kişilik kadın tiyatro oyununu 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bugün sahneledi.

KHK’ile İhraç edilen İskenderun SES Temsilcilik Eş Başkanı Hülya Ateş Jin News’ten Filiz Zeyrek’e konuştu

Hatay’ın İskenderun ilçesinde KHK ile görevinden ihraç edilen 26 yılık hemşire Hülya Ateş, ihraç edildikten sonra tiyatroculuğa yönelerek tek kişilik bir oyunu hazırladı. İlk oyununu 8 Mart Dünya Kadınlar Günü sahneleyen Ateş’in oynayacağı karakter ise HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın aynı isimli kitabındaki Seher. Oyun için özellikle 8 Mart’ı seçtiğini söyleyen Ateş, amacının kadına yönelik şiddete dikkat çekmek ve ihraçlara inat var olduklarını göstermek olduğunu kaydetti.

‘ÖLÜM DEĞİL, YAŞAM KAZANMALI’

“26 yıl hemşirelik yaptım. Vicdanımla halkın hemşireliği yaptım” diyen Ateş, “Bunca zorluklara rağmen iki insan yetiştirdim” diyerek, “Benim iki çocuğum var. İki insan yetiştirdim, gerçekten insan. Sendikal anlamda aktif görev aldım. İhraç edildiğimde İskenderun SES Temsilcilik Eş Başkanıydım. İhraç sonrası hiç umutsuzluğa, karamsarlığa kapılmadım. Çünkü haklıydım. Bir suç işlememiştim. Ben insan hayatının önemi konusunda duyarlı biriyim, çünkü ben sağlıkçıyım. Ölüm değil yaşam kazanmalı” ifadelerini kullandı.

‘SEHER’İN HİKAYESİ ÇOK TANIDIK’

İhraç olduktan sonra tiyatroya yöneldiğini söyleyen Hülya, “Bir eğitim almamıştım ama amatör ruhla bir kaç oyun sahnelemiştik. Tek kişilik bir kadın oyunu arıyordum bir sürü kitap aldım, okudum, inceledim. Ama oyuna geçemedim. Bir gün güzel yürekli bir kadın arkadaşım elinde Selahattin Demirtaş’ın cezaevinde yazdığı ve oldukça ilgi gören ‘Seher’ isimli öykü kitabıyla çıka geldi. ‘Al bak tek kişilik kadın oyunları, burada’ dedi. Bir nefeste okudum ve hemen bilgisayarın başına geçtim” dedi.

SELAHATTİN DEMİRTAŞ’A MEKTUP YAZDI

Kitabın yazarı Selahattin Demirtaş’a mektup yazarak, Seher’i sahnelemek için fikir alışverişi yapan Hülya, “Kitabın yazarı Selahattin Demirtaş’tı. Dolayısıyla izin almam gerekiyordu. Mektup yazdım ve cevabını beklemeye başladım. Cevap geldi, memnun olduğunu söylüyordu yazdıkları bende büyük bir umut yarattı. Hemen ardından dört elle sarıldık oyuna” diye konuştu.

‘KADIN ZATEN YAŞIYOR, ERKEKLER İZLEMELİ’

Oyuna üç kadın olarak başladıkları bilgisini de veren Hülya, oyunun yönetmenliğini yine kendisi gibi ihraç edilen Eğitim Sen’li öğretmen Ayten Eröksüz’ün üstlendiğini, teknik detaylarla yine ihraç edilen Haber Sen’den Serkan Çalgan’ın ilgilendiğini söyledi. Hülya, “Eleştirileri, önerileri değerli bulduk ve çok çalıştık. Oyunu karma etkinlikte oynamaya karar verdik. Çünkü bu öyküyü zaten kadın yaşıyor, yaşatanlar erkekler ve onlar izlemeli. Yoğun emek verdik. Başka illerden talep gelirse büyük bir zevkle kabul edip gideriz” dedi. (HABER MERKEZİ)





Son Düzenlenme Tarihi: 10 Mart 2018 07:38

www.evrensel.net