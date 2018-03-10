İstanbul'da sis etkili oldu

İstanbul'da gece yarısından sonra başlayan sis sabah saatlerinde de etkisini sürdürüyor.

İstanbul'da gece yarısından sonra başlayan sis, yüksek kesimlerde ve Boğaz çevresiinde etkisini gösterirken TEM ve D-100 de sis altında kaldı. Yolda görüş mesafesi düştü, sürücüler yavaş ilerledi. Öte yandan sabah saatlerinde Eminönü'ne ve Galata Köprüsü'ne balık tutmaya gelenler ise sisin keyfini çıkardı.

Öte yandan sabah saatlerinde Eminönü'ne ve Galata Köprüsü'ne balık tutmaya gelen vatandaşlar ise sisin keyfini çıkardı. (DHA)





Son Düzenlenme Tarihi: 10 Mart 2018 08:35

www.evrensel.net