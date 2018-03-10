AKP ve MHP ittifak yasasını hızla geçirme derdinde

Komisyonda 'ittifak yasası'na itiraz eden CHP ve HDP milletvekilleri yasanın geçmesi halinde seçimlerin güvenliğinin şaibeli olacağını vurguladı.

Birkan BULUT

Ankara

Anayasa Komisyonunda “ittifak yasası”na itiraz eden CHP ve HDP milletvekilleri yasanın geçmesi halinde önümüzdeki seçimlerin güvenliğinin şaibeli olacağını bir kez daha vurguladılar.

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, “Mart ayı bitmeden, seçimden önce bir yıllık süreye takılmaksızın önümüzdeki yerel seçimlerde bunu uygulamak istiyorlar. Böyle önemli bir yasanın muhalefetin de uyarıları alınarak yapılmış olması gerekirdi” derken HDP Iğdır Milletvekili Mehmet Emin Adıyaman ise bu yasa teklifi ile birlikte tek adam rejiminin yukarıdan aşağıya toplumsal yaşamda kurumsallaştırılmak istendiğini ifade etti.

AKP ve MHP’nin hazırladığı “ittifak yasası” Anayasa Komisyonundan geçti. Teklifin Pazartesi günü Meclis Genel Kuruluna gelmesi bekleniyor. Anayasa Komisyonunda yer alan HDP ve CHP milletvekilleri ile ittifak yasasına olan itirazlarını konuştuk.

HDP Iğdır Milletvekili Mehmet Emin Adıyaman

Anayasa Komisyonu Üyesi HDP Iğdır Milletvekili Mehmet Emin Adıyaman, ittifak yasasına itiraz etmek için ellerinden geleni yaptıklarını ancak AKP ve MHP milletvekillerinin “Biz biliriz” anlayışıyla hareket ettiklerini söyledi. Bu nedenle teklifteki tek bir harfi bile değiştirmeme tavrında olduklarını aktaran Adıyaman, bu yasa teklifi ile birlikte tek adam rejiminin yukarıdan aşağıya kadar toplumsal yaşamda kurumsallaştırılmak istendiğini ifade etti. AKP-MHP oylarının bu teklifin genel kurulda kabul edilmesine yettiğini belirten Adıyaman, tüm demokratik muhalefet güçlerinin bu yasa değişikliğine karşı bir araya gelmesi gerektiğini söyledi.

'UZAK KÖYLER AYNI SANDIKTA'

Çünkü bu ittifak yasası ile seçim güvenliğinin tehlikeye atıldığını anlatan Adıyaman, halkın iradesinin sandığa yansımasının engelleyen bir düzenleme olduğunu söyledi. Sandık kurulu mührünün kalkacağını, aynı apartmandaki seçmenlerin farklı sandıklara gönderileceğini, sandık kurulu başkanlarının kamu görevlileri olacağını anlatan Adıyaman, “Başka bir değişiklik de sandıkların birleştirilmesi konusunda. Üç beş köyü birleştirecekler ve vatandaş 10 kilometre uzaktaki köylerde oy kullanmaya zorlanacak. Bu bazı bölgelerde katılım oranını düşürmeye yönelik bir adım” dedi.

‘BARAJ İLE İTTİFAKA ZORLUYORLAR’

Siyasi partilerinin eşitsiz koşullar yaratılarak ittifak yapmaya zorlandıklarını anlatan Adıyaman, “Kendi öz gücüne güvenerek tek başına girdiği seçimde yüzde 9.9 oy alan bir parti barajı geçemeyecek. Ancak yüzde 0.1 oy alan parti ittifak ile barajı geçmiş sayılacak, Meclise milletvekili sokabilecek. Hazine yardımlarından yararlanabilecek. Bu sistem siyasi partileri sadece barajı geçme amacıyla ittifaka zorluyor. Yeni bir partinin kurulup örgütlenip Meclise girmesi imkansız kılınıyor.

‘BU YASA İLE YAPILACAK SEÇİM ŞAİBELİ’

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir

Yine komisyonda yer alan CHP Ankara Milletvekili Murat Emir de, ittifak teklifinin hızla Meclisten geçirilmek istendiğini belirterek, “Büyük bir telaş içerisindeler. Mart ayı bitmeden, seçimden önce bir yıllık süreye takılmaksızın önümüzdeki yerel seçimlerde bunu uygulamak istiyorlar. Böyle önemli bir yasanın muhalefetin de uyarıları alınarak yapılmış olması gerekirdi. Seçimler meşruiyetin temel kaynağıdır. Şaibeli seçimlerden çıkacak iradenin tartışılmasıyla iktidar da bundan büyük bir zarar görecektir” dedi. Bu haliyle ittifak yasasının geçmesi durumunda yapılacak seçimlerin şaibe altında kalacağını belirten Emir, yasa teklifinde özü itibariyle sandıktan sivil toplum ve siyasi partilerin denetiminin azaltan, sandık kurulu başkanları ve kolluk gücü ile kamu gücünü de arttıran düzenlemeler olduğunu dile getirdi.

'ORTAK OY SEÇMEN İRADESİNE FESATTIR'

Ayrıca partilerin ittifak yapması konusundaki düzenlemenin eşitliği bozacağını belirten Emir, ittifak yapan partilerin ortak oy sayımının, seçmen iradesine fesat karıştırılması anlamına geldiğini söyledi. AKP ve MHP’nin oyla birlikte milletvekili sayısını arttırmak için bir yasa teklifi oluşturduğunu ifade eden Emir, özellikle yüzde 10 barajının ısrarla korunmasının da 12 Eylül Anayasası’nı sürdürme anlamını taşıdığını söyledi. Emir, yasa teklifinin ittifakla ilgili olmasının yanı sıra tüm maddeleriyle seçim güvenliğini tehdit ettiğini vurguladı.

Son Düzenlenme Tarihi: 10 Mart 2018 08:50

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